Jasikevicius'tan Ergin Ataman'a şaka! "Hapistesin sanıyordum"

23 May 2024 18:37 - Güncelleme : 23 May 2024 18:44

THY Euroleague'de Final Four heyecanı, bugün düzenlenen basın toplantılarıyla resmen başladı. Dört takımın başantrenörleri ve birer oyuncuları basın toplantısına katıldı.

JASIKEVICIUS'TAN ATAMAN'A: HAPİSTESİN SANIYORDUM

Toplantının yapıldığı otele gelen Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, girişte Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'la şakalaştı. Ataman'a yaklaşırken güvenlik önlemi alır gibi hareketler yapan Litvanyalı koç, Ataman'la sarılmadan önce 'Hapistesin sanıyordum' dedi. İkili daha sonra samimi şekilde sarıldı.

ERGİN ATAMAN: FENERBAHÇE CAMİASINI TEMSİL ETMİYORLAR

Dün akşam otele girişte Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşayan Ergin Ataman, olayla ilgili basın toplantısında şunları söyledi:

Dün yaşananlarda beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu basın toplantısında, küçük insanların yaşattığı şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. Bu kişiler, Fenerbahçe camiasını temsil etmiyor, 10-15 kişilik provokatör bir gruptu. Fenerbahçe'ye ve taraftarlarına çok büyük bir saygım var.

ATAMAN: KUPA OAKA'YA GELECEK

Final Four ile ilgili konuşan Ataman; "Oyuncularıma, Panathinaikos'un tarihine inanıyorum. Kendimle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Herkes 7. yıldızı bekliyor, ben de bunun sözünü verebilirim. EuroLeague kupası OAKA'ya gelecek" diye konuştu.

JASIKEVICIUS: SLOUKAS'IN KADRODA OLMAMASI İŞİNE YARAYABİLİR

Yarınki yarı final maçıyla ilgili konuşan Jasikevicius; "Sloukas bana 2016'da kadroda olmadığını ve finale yükseldiklerini söyledi. Ergin bence bunu bir düşün. Sloukas çok iyi oyuncu ama kadroda olmaması işine yarayabilir." diye espri yaptı.

Ergin Ataman ise bunun üzerine; "Unutma bu sezon Sloukas yokken sizi yendik. Bu önerini bence yeniden düşün." diye cevap verdi.