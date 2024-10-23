LeBron James ve oğlu birlikte tarih yazdı! NBA'de bir ilki başardılar

23 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:37

Los Angeles Lakers'ın süper starı LeBron James, Minnesota maçında takım arkadaşı olan oğlu Bronny James ile birlikte parkede yer aldı. Böylece NBA tarihinde ilk kez baba-oğul birlikte oynamış oldu.

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) tarihi bir ilke sahne oldu. Dün ilk hafta maçlarıyla açılan ligde Los Angeles Lakers​'ın evinde Minnesota Timberwolves'u 110-103'lük skorla yendiği maçta Lakers'ın yıldızı LeBron James​, takım arkadaşı olan oğlu Bronny James ile parkeye çıkarak NBA​ tarihinde bunu gerçekleştiren ilk baba ve oğul oldu.

OĞUL JAMES'TEN TEK RİBAUND

LeBron James maçta 16 sayı, 5 ribaund ile oynadı, Bronny James ise 1 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaund ile double double yaparken, Rui Hachimura 18 sayı ve Minnesota'da ise Anthony Edwards 27 sayı, Julius Randle 16 ve Rudy Gobert de 13 sayı kaydetti.

SON ŞAMPİYON GALİBİYETLE AÇTI

Gecenin bir diğer maçında ise son şampiyon Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı New York Knicks'i 132-109'luk skorla yenerek sezonu galibiyetle açtı. Celtics'te Jayson Tatum 37 sayı, 10 asist; Derrick White 24 sayı, 4 asist ve Jaylen Brown 23 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Knicks'te ise Jalen Brunson ile Miles McBride'ın 22'şer sayılık performansları yenilgiyi önleyemedi.