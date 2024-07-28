Olimpiyat'ta Curry ve Lebron iş birliği ABD'ye farkı getirdi!

28 Temmuz 2024 21:26 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:35

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları basketbolda Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Durant, Curry ve Lebron'un önderliğinde Amerika ilk maçta farka yürüdü.

Altın madalyanın en büyük favorilerinden olan iki takımın mücadelesini Amerika Birleşik Devletleri rakibi Sırbistan'ı 110-84'lik skorla geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kevin Durant 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Lebron James 21 sayı 7 ribaund ve 9 asist ile galibiyette büyük rol oynadı.

Sırbistan'da ise Nikola Jovic 20 sayı ile takımın en skoreri olurken Bogdanovic 14, Dobric ise 13 sayı ile oynadı.