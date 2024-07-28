Nazar değdi! Bayern Münih'e transfer olan Hiroki Ito ayağını kırdı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 20:29 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:00
Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Japon futbolcu Hiroki Ito, hazırlık maçında talihsiz bir an yaşadı ve ayağı kırıldı!
Bayern Münih, hazırlık maçında Bölgesel Lig takımı Düren ile karşılaştı. Sahadan 1-1'lik beraberlik çıktı.
Alman devinin bu yaz Stuttgart'tan transfer ettiği Japon futbolcu Hiroki Ito maçta büyük talihsizlik yaşadı. Maçta sakatlanan savunma oyuncusunun ayağının kırıldığı açıklandı.
"UZUN SÜRE OLAMAYACAK"
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl oyuncu için yaptığı açıklamada; "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak." ifadelerini kullandı.
Hiroki Ito, 23.5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Oyuncu Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com