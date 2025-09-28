Sertaç Şanlı imzayı attı!

İstanbul
Sertaç Şanlı'dan beklenen hamle geldi. Hem Anadolu Efes ile hem de Fenerbahçe Beko'yla Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı, sezon sonuna kadar Dubai Basketbol'da oynayacak.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede; 34 yaşındaki basketbolcuyla ilgili, "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek." ifadeleri kullanıldı.
2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.