Basketbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sertaç Şanlı imzayı attı!

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Sertaç Şanlı, yeni kulübüne imzayı attı. Deneyimli basketbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'a transfer oldu.

Sertaç Şanlı imzayı attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 18:53

Sertaç Şanlı'dan beklenen hamle geldi. Hem Anadolu Efes ile hem de Beko'yla Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı, sezon sonuna kadar Dubai 'da oynayacak.

Sertaç Şanlı imzayı attı!

DUBAI BASKETBOL'DAN SERTAÇ ŞANLI AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan bilgilendirmede; 34 yaşındaki basketbolcuyla ilgili, "Dubai Basketbol, tarihi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek." ifadeleri kullanıldı.

Sertaç Şanlı imzayı attı!

DUBAI BASKETBOL YENİ KURULMUŞTU

2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

#Basketbol
#avrupa ligi
#thy euroleague
#Fenerbahçe
#sertaç şanlı
#Dubai Basketbol
#Dubai Basketbol
#Sertaç Şanlı
#Dubai Basketbol
#Adriyatik Ligi
#Basketbol
