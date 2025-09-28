Sertaç Şanlı imzayı attı!

Sertaç Şanlı'dan beklenen hamle geldi. Hem Anadolu Efes ile hem de Fenerbahçe Beko'yla Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı, sezon sonuna kadar Dubai Basketbol'da oynayacak.

DUBAI BASKETBOL'DAN SERTAÇ ŞANLI AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan bilgilendirmede; 34 yaşındaki basketbolcuyla ilgili, "Dubai Basketbol, tarihi Avrupa Ligi başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek." ifadeleri kullanıldı.

DUBAI BASKETBOL YENİ KURULMUŞTU

2023'te kurulan Dubai Basketbol, bu sezon ilk defa Adriyatik Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.