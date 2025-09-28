Fenerbahçe'den camiaya mesaj!

Fenerbahçe'de hedef olarak bu akşam gösterildi. Camiaya, yeni bir dönemin başladığı duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Kenetleniyoruz, Başlıyoruz!

Bu Akşam Kadıköy Cehennemi’nde Buluşuyoruz!

Bugün, Mabedimizde sadece bir maç için mücadele etmeyeceğiz, aynı zamanda hep birlikte yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz.

Bu; büyük bir inancın, birlikteliğin ve yeniden doğuşun ilk adımı.

Antalyaspor karşısındaki bu mücadelede, Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan o eşsiz desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Bu büyük camiayı hep birlikte ayağa kaldırmak, omuz omuza vererek zafere yürümek istiyoruz.

Fenerbahçe ruhunu yeniden sahaya yansıtmak, Kadıköy Cehennemi’ni rakiplere hatırlatmak için tribünleri dolduralım!

90 dakika boyunca durmadan, susmadan, tüm gücümüzle takımımızın arkasında olalım!

Şimdi yeniden kenetlenme zamanı!

Tüm taraftarlarımızı bu akşam stadımıza, evimize, Mabedimize bekliyoruz.

Hep birlikte başaracağız."

https://x.com/Fenerbahce/status/1972194613349036098