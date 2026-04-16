Aleyna Bozok kimdir? Aleyna Bozok kaç yaşında, aslen nereli?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ekranların yeni nesil yıldızı parlayan oyuncularından Aleyna Bozok akademik başarısı ve üstlendiği rollerdeki yeteneğiyle, herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusunun son olarak yasaklı madde operasyonunda adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından hayatı da yeniden mercek altına alındı. Aleyna Bozok ses getiren ifadesi sonrası arama motorlarında üst sıralarda yer aldı. Peki Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Bozok hangi dizilerde rol aldı, neden gündemde? İşte detaylar...
Aleyna Bozok 11 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine sağlam bir eğitim altyapısıyla başlayan Bozok, yeteneğiyle de öne çıkmıştır. Bozok, Nişantaşı Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü'nden mezun olmuştur.
Ancak diyetisyen olduktan sonra oyunculuğa yönelen Aleyna Bozok, bugüne kadar pek çok dikkat çeken dizide rol almış ve adından söz ettirmiştir. Köklü sanat kurumlarından olan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 1.69 cm boyundadır ve Oğlak burcudur.
Oyunculuk kariyerinde hızlı yükselişi ve son olarak adının yasaklı madde operasyonlarıyla gündemde yer alan Aleyna Bozok 2026 yılıyla birlikte 24 yaşındadır.
11 Ocak doğumlu olan ünlü oyuncu İstanbul'da doğmuştur ve yine İstanbul'da büyümüştür. Yaşamının çoğunu İstanbul'da geçiren Bozok'un özel hayatı da sık sık gündem olmaktadır. Aleyna Bozok bekardır ve kariyerine odaklanmıştır.
Aleyna Bozok genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken dizilerinde rol almıştır. İşte gündemdeki isim Aleyna Bozok'un rol aldığı başlıca diziler...
|Dizi Adı
|Oyuncu
|Yalı Çapkını
|Hazal Kantarcı
|Annem Ankara
|Güneş
|Aynı Yağmur Altında
|Merve
|Kızılcık Şerbeti
|Yasemin
Kızılcık Şerbeti Yasemin'i Aleyna Bozok, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasaklı madde soruşturmasında Aleyna Bozok'un da bulunduğu tam 19 kişi gözaltına alınmıştır. Bozok ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.
Savcılık dosyasında mesajlaşmalar ve para transferleri ile ilgili verdiği ifadelerle gündeme bomba gibi düşen Bozok, kendisine gönderilen 200 bin TL'yi sağlık sorunları giderleri için harcadığını ifade etmiştir.