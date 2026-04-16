Biyografi
Aleyna Bozok kimdir? Aleyna Bozok kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların sevilen isimlerinden Aleyna Bozok, eğitimli oyunculuk performansı ve popüler yapımlarda başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Aleyna Bozok hangi dizilerde oynadı? İşte Aleyna Bozok hakkında merak edilen tüm detaylar...

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 09:06
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 09:06

Ekranların yeni nesil yıldızı parlayan oyuncularından Aleyna Bozok akademik başarısı ve üstlendiği rollerdeki yeteneğiyle, herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusunun son olarak yasaklı madde operasyonunda adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından hayatı da yeniden mercek altına alındı. Aleyna Bozok ses getiren ifadesi sonrası arama motorlarında üst sıralarda yer aldı. Peki Aleyna Bozok kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Bozok hangi dizilerde rol aldı, neden gündemde? İşte detaylar...

Aleyna Bozok kimdir? Aleyna Bozok kaç yaşında, aslen nereli?

Akademik başarısı ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken genç oyuncu Aleyna Bozok, yasaklı madde operasyonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından gündeme geldi.
Aleyna Bozok 11 Ocak 2002 doğumludur ve 24 yaşındadır.
Nişantaşı Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuğa yönelmiştir.
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
Boyu 1.69 cm'dir ve Oğlak burcudur.
İstanbul'da doğup büyümüştür ve bekardır.
Yalı Çapkını, Annem Ankara, Aynı Yağmur Altında ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol almıştır.
Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından 200 bin TL'yi sağlık sorunları giderleri için harcadığını ifade ederek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
ALEYNA BOZOK KİMDİR?

Aleyna Bozok 11 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine sağlam bir eğitim altyapısıyla başlayan Bozok, yeteneğiyle de öne çıkmıştır. Bozok, Nişantaşı Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Ancak diyetisyen olduktan sonra oyunculuğa yönelen Aleyna Bozok, bugüne kadar pek çok dikkat çeken dizide rol almış ve adından söz ettirmiştir. Köklü sanat kurumlarından olan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 1.69 cm boyundadır ve Oğlak burcudur.

ALEYNA BOZOK KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİDİR?

Oyunculuk kariyerinde hızlı yükselişi ve son olarak adının yasaklı madde operasyonlarıyla gündemde yer alan Aleyna Bozok 2026 yılıyla birlikte 24 yaşındadır.

11 Ocak doğumlu olan ünlü oyuncu İstanbul'da doğmuştur ve yine İstanbul'da büyümüştür. Yaşamının çoğunu İstanbul'da geçiren Bozok'un özel hayatı da sık sık gündem olmaktadır. Aleyna Bozok bekardır ve kariyerine odaklanmıştır.

ALEYNA BOZOK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aleyna Bozok genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken dizilerinde rol almıştır. İşte gündemdeki isim Aleyna Bozok'un rol aldığı başlıca diziler...

Dizi AdıOyuncu
Yalı ÇapkınıHazal Kantarcı
Annem AnkaraGüneş
Aynı Yağmur AltındaMerve
Kızılcık ŞerbetiYasemin
ALEYNA BOZOK NEDEN GÜNDEMDE, NE İFADE VERDİ?

Kızılcık Şerbeti Yasemin'i Aleyna Bozok, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasaklı madde soruşturmasında Aleyna Bozok'un da bulunduğu tam 19 kişi gözaltına alınmıştır. Bozok ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.

Savcılık dosyasında mesajlaşmalar ve para transferleri ile ilgili verdiği ifadelerle gündeme bomba gibi düşen Bozok, kendisine gönderilen 200 bin TL'yi sağlık sorunları giderleri için harcadığını ifade etmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz'de İso ile Fadime boşanacak mı? Sosyal medyayı ikiye bölen sahne tepki topladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı
ETİKETLER
#Yasak Madde Operasyonu
#Aleyna Bozok Kimdir
#Aleyna Bozok Yaş
#Aleyna Bozok Dizileri
#Kızılcık Şerbeti Oyuncusu
#Biyografi
