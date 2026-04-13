Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisi Doktor Başka Hayatta’nın fişi çekildi. Doktor Başka Hayatta final kararı aldı. Son günlerde oldukça gündemde yer edinen dizi, ekranlara veda ediyor. İşte detaylar…

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı
Ekranların yeni dizisi , yeni bölümüyle izleyici karşısına çıksa da dikkat çeken olayla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde reytinglerde istenileni alamayan dizinin reytinglerinde düşüşler meydana gelmiş, senaristlerinde de değişimler olmuştu. Ancak, son günlerde yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan ’un dizisinin fişi çekildi. Doktor Başka Hayatta dizisi final kararı aldı.

NOW TV'de yayınlanan 'Doktor Başka Hayatta' dizisi, başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınması ve düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı.
'Doktor Başka Hayatta' dizisinin fişi çekildi ve final kararı aldı.
Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol, yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alındı.
Düşük reytingler nedeniyle daha önce senarist ve yönetmen değişimleri yaşanmıştı.
12 Nisan 2026 Pazar günü yayınlanan 6. bölümüyle reytinglerde istenilen seviyeye ulaşılamadı.
Final bölümünün çekimleri gerçekleşmeyecek.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

YASAKLI MADDE SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN İBRAHİM ÇELİKKOL’UN DİZİSİNİN FİŞİ ÇEKİLDİ!

NOW TV’nin dikkat çeken yapımları arasında yer alan Doktor Başka Hayatta, gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde reytinglerde istenilen yükselişi alamayan Doktor Başka Hayatta, şimdilerde dikkatle takip edilen yapımlardan biri oluyor.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı

Konusu kadar oyuncularıyla da oldukça dikkat çeken Doktor Başka Hayatta dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol’un yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmasıyla da oldukça gündemde yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisi Doktor Başka Hayatta’nın fişi çekildi. Sıla Türkoğlu’nun da kadın başrol oyuncusu olduğu Doktor Başka Hayatta, final kararı aldı. Dass Yapım imzalı dizi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmişti.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı

DOKTOR BAŞKA HAYATTA FİNAL KARARI ALDI

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerini paylaştıkları Doktor Başka Hayatta, Birsen Altuntaş’ın haberine göre, final kararı aldı. Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Doktor Başka Hayatta, son zamanlarda sıklıkla gündemde yer aldı.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı

Reytinglerde beklentiyi karşılamamış olan Doktor Başka Hayatta, senaristini ve yönetmeni de değiştirmişti. 12 Nisan 2026 Pazar günü 6. bölümüyle ekranlara gelen Doktor Başka Hayatta, total’de 2.52, AB’de 3.18 ve ABC1’de 2.97 reytinge sahip oldu.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı

Yeni bölümüyle 12 Nisan 2026 Pazar günü gelen Doktor Başka Hayatta, reytinglerde istenilene ulaşamayınca kulislerden sızan bilgilere göre, 6. Bölümde final kararı aldı. Dizi için final bölümünün çekimleri gerçekleşmeyecek.

Yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Çelikkol’un dizisinin fişi çekildi! Doktor Başka Hayatta final kararı

Doktor Başka Hayatta’nın 6. bölümünde, İnan, Ilgaz’a güvenip güvenmemekte haklı olup olmadığı anlamak için evine gider. Ilgaz ise bu davet karşısında fırsat kollamaya çalışır. İnan’ın şüpheleri artarken Ilgaz ve Neslihan arasında geri dönüşü olmayan bir eşik oluşur.

