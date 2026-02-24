Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?

Geniş Aile dizindeki ‘Ali Ekber Elagöz’ karakteriyle bilinen Ali Tutal, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Şimdilerde toprağa defnedilecek olan Ali Tutal’ın kızı Duçem Tutal, gözyaşlarına hâkim olamadı. Peki, Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 13:34

Usta oyuncu Ali Tutal geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi gören Ali Tutal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Ali Tutal’ın kızı Duçem Tutal babasını defnederken gözyaşlarına hâkim olamadı. Peki, Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne? soruları merak edildi.

ALİ TUTAL’IN KIZI DUÇEM KİMDİR?

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Ali Tutal, 1950 yılında ’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Siyasal Bilgiler İşletme alanında tamamlayan Ali Tutal, oyunculuk kariyerine 1970’li yıllarda başlamıştır.

Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ali Tutal, 50’den fazla rol aldığı yapım bulunmaktadır. Üstelik sadece sinema değil televizyon dizilerinin de sevilerek izlenen isimlerinden biridir.

Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?

Sadece rol aldığı karakterler ile değil, dublaj süpervizörlüğü, yerel ağız ve aksan danışmanlığı gibi çalışmalarıyla da sektörde adını duyurmayı başarmıştır. Evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?

Şimdilerde sevenleri ve hayranları tarafından defnedilirken, kızı Duçem Tutal gözyaşlarına hâkim olamadı. Duçem Tutal hakkında kamuoyunda merak edilenler araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Duçem Tutal'ın mesleği, hayatı ve yaşı merak edildi.

Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?

DUÇEM TUTAL KAÇ YAŞINDA?

Duçem Tutal hakkında kamuoyunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple de Duçem Tutal’ın kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. Duçem Tutal hakkında sadece Ali Tutal’ın kızı olduğu kamuoyunda yer almaktadır.

Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?

DUÇEM TUTAL’IN MESLEĞİ NE?

Usta oyuncu Ali Tutal’ın kızı Duçem, mesleğiyle merak edildi. Geniş Aile dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Ali Tutal, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hükümet Kadın gibi yapımlara da dikkatleri üzerine çekmiştir.

Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne?

Ancak kızı Duçem’in ne mesleği yaptığı bilinmemektedir. Duçem Tutal hakkında kamuoyunda detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple de Duçem Tutal’ın mesleği ya da hayatı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürkan Kahramanoğlu kimdir, kaç yaşında? Gürkan Kahramanoğlu Kasım Garipoğlu’nun nesi oluyor?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Hazal Ülker kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal aslen nerelidir?
ETİKETLER
#diyarbakır
#Ali Tutal
#Sinemalarda
#Oyuncu Vefatı
#Duçem Tutal
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.