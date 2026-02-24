Usta oyuncu Ali Tutal geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi gören Ali Tutal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Ali Tutal’ın kızı Duçem Tutal babasını defnederken gözyaşlarına hâkim olamadı. Peki, Ali Tutal’ın kızı Duçem kimdir? Duçem Tutal kaç yaşında, mesleği ne? soruları merak edildi.

ALİ TUTAL’IN KIZI DUÇEM KİMDİR?

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Siyasal Bilgiler İşletme alanında tamamlayan Ali Tutal, oyunculuk kariyerine 1970’li yıllarda başlamıştır.

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ali Tutal, 50’den fazla rol aldığı yapım bulunmaktadır. Üstelik sadece sinema değil televizyon dizilerinin de sevilerek izlenen isimlerinden biridir.

Sadece rol aldığı karakterler ile değil, dublaj süpervizörlüğü, yerel ağız ve aksan danışmanlığı gibi çalışmalarıyla da sektörde adını duyurmayı başarmıştır. Evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Şimdilerde sevenleri ve hayranları tarafından defnedilirken, kızı Duçem Tutal gözyaşlarına hâkim olamadı. Duçem Tutal hakkında kamuoyunda merak edilenler araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Duçem Tutal'ın mesleği, hayatı ve yaşı merak edildi.

DUÇEM TUTAL KAÇ YAŞINDA?

Duçem Tutal hakkında kamuoyunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple de Duçem Tutal’ın kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. Duçem Tutal hakkında sadece Ali Tutal’ın kızı olduğu kamuoyunda yer almaktadır.

DUÇEM TUTAL’IN MESLEĞİ NE?

Usta oyuncu Ali Tutal’ın kızı Duçem, mesleğiyle merak edildi. Geniş Aile dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Ali Tutal, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hükümet Kadın gibi yapımlara da dikkatleri üzerine çekmiştir.

