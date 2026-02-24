Yemekteyiz Hazal Ülker kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal aslen nerelidir?

Yemekteyiz'in 23 - 27 Şubat haftası hız kesmeden devam ediyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla reyting rekorları kıran Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları da mutfaktaki yerini aldı. Haftanın 3. günü Yemekteyiz mutfağında ter döken isim ise Hazal Hanım oldu. Hazal Hanım hem özel hayatı hem de kariyeriyle merak edildi. Peki Yemekteyiz 3. gün yarışan Hazal Ülker kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Yemekteyiz Hazal evli mi, mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

YEMEKTEYİZ HAZAL ÜLKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

TV8'in en sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birbirinden iddialı eğlenceli Yemekteyiz mutfağında 200 bin TL'lik ödülü almak için rekabete başladı.

Her hafta büyük bir keyifle izlenen Yemekteyiz'de yöresel lezzetler, iddialı menüler ve sunumlar yer alıyor. Cuma günü yapılan oylarla da 200 bin TL'nin sahibi belirleniyor. Bu hafta büyük ödül için yarışacak isimlerden biri de Hazal Hanım oldu. 23 - 27 Şubat haftasında yarışacak Hazal Hanım'ın kim olduğu, yaşı ve mesleği de izleyici tarafından merak edildi.

Yemekteyiz Hazal Ülker, İstanbul Pendik'te oturuyor. 7 yaşında bir kızı bulunan Hazal Hanım bekar bir anne. Yarışma boyunca sergilediği nazik ve olgun tavırları izleyiciden tam puan alan Hazal Hanım'ın kendi gününde nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu.

Hazal Ülker sağlık sektöründe çalışan bir isim. Kendisi hemşire. Çalışma hayatının kendisine getirdiği disiplin ve dakikliği Yemekteyiz'de kendi gününe de yansıtılacağı düşünülüyor.

YEMEKTEYİZ HAZAL ÜLKER ASLEN NERELİDİR?

Yemekteyiz'in 3. günü yarışacak ismi Hazal Hanım hem dış görüntüsü hem de kendine has tavırlarıyla daha ilk dakikadan dikkatleri çekmeyi başardı. Hazal Hanım'ın memleketi de arama motorlarında yarışma başlar başlamaz aranmaya başlandı.

Hazal Ülker, aslen Kütahyalıdır. Kendi gününde de yöresine ait lezzetlere yer vereceği düşünülen Hazal Hanım'ın özellikle İç Anadolu ve Ege yöresinden bir menüyle Yemekteyiz masasını donatması tahmin ediliyor.

YEMEKTEYİZ 23 - 27 ŞUBAT HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

TV8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de bu hafta gün ve gün yarışacak isimler ise şu şekilde;

Yemekteyiz 1. gün yarışan ismi - Maziçin Pulat Koç

Yemekteyiz 2. gün yarışan ismi - Beşir Dirlik

Yemekteyiz 3. gün yarışan ismi - Hazal Ülker

Yemekteyiz 4. gün yarışan ismi - Gamze Aydın

Yemekteyiz 5. gün yarışan ismi - Mehmet Savaş Kuş