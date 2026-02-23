Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 23 - 27 Şubat haftasında yarışan yarışmacılar netleşti. Yemekteyiz'in ilk günü yarışan ismi ise hem tarzı hem de eğlenceli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Maziçin Pulat Koç oldu. Peki Maziçin Hanım kimdir, kaç yaşında? Maziçin Hanım aslen nerelidir? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 22:19

'la Yemektyeiz'in yeni haftası oldukça iddialı yarışmacılarla başladı. Yeni haftanın ilk yarışmacısı ise 'ya gelin giden Maziçin Hanım oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Maziçin Pulat kimdir, aslen nerelidir. Maziçin Pulat hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

HABERİN ÖZETİ

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk yarışmacısı, enerjik halleri ve kendine özgü üslubuyla dikkat çeken, aslen Vanlı Maziçin Hanım oldu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın ilk yarışmacısı Maziçin Hanım oldu.
Konya Akşehir'den katılan Maziçin Hanım, aslen Vanlı olup "Şifa" anlamına gelen ismiyle dikkat çekti.
Enerjik tavırları ve kendine has üslubuyla haftanın en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday.
Rakip yarışmacılara sunduğu hediyelerle hem beğenildi hem de eleştirildi.
Menüsünde nohutlu köfteli yoğurtlu çorba, zeytinyağlı kereviz, fırında soslu kuzu kol, basmati pilavı, Maziçin salatası ve fıstıklı havuç dilim baklava yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

YEMEKTEYİZ MAZİÇİN PULAT KOÇ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 ila 27 Şubat haftasında yarışan 1. gün yarışmacısı Maziçin Hanım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

Enerjik halleri, kahkahası ve kendine has üslubuyla yarışmaya damga vuran Maziçin Hanım, hem menüsüyle hem de mutfak iddiasıyla, haftanın en çok konuşulacak ismi olmaya aday.

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

Konya Akşehir'den gelen Maziçin Hanım, aslen Vanlı. İsmi de kendisi gibi dikkat çeken Maziçin Hanım, merak edenler için isminin anlamını da açıkladı. Şifa anlamına gelen Maziçin ismi gibi kendisinin şifa dağıttığını söyleyen 1. gün yarışmacısı Maziçin Hanım, hem Zuhal Topal!dan hem de ekran başında bulunan izleyiciden tam puan aldı.

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

RAKİPLERİNE SUNDUĞU HEDİYELERLE KONUŞULUYOR

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk günü, masada tansiyon iyice yükseldi. Maziçin Hanım'ın sunduğu hediyeler hem beğenildi hem de eleştirildi. Rakip yarışmacılara birçok hediye armağan eden Maziçin Hanım'ın bu davranışı biraz abartılı bulundu.

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

MAZİÇİN HANIMIN MENÜSÜNDE NELER VAR?

Nohutlu köfteli yoğurtlu çorba

Zeytinyağlı kereviz ve kırmızı pancar mezesi

Fırında soslu kuzu kol ve Antep fıstığı ve zeresk eşliğinde basmati pilavı

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

Maziçin salatası

El açması fıstıklı havuç dilim baklava

Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor

YEMEKTEYİZ 20 ŞUBAT CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz'de geçen hafta yaşanan zorlu rekabet sonrası 1 puan farkla Efe Efeoğlu 200 bin TL'yi kaçırırken, Fatma Hanım yarışmayı kazanan isim oldu. Haftanyı 3. sırada kapatan isim Aynur Hanım olurken, 4. sırada Fatime Hanım yer aldı. Levent Bey ise haftanın en düşük puanını aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!
ETİKETLER
#konya
#Zuhal Topal
#yemekteyiz
#Van
#Maziçin Pulat
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.