Zuhal Topal'la Yemektyeiz'in yeni haftası oldukça iddialı yarışmacılarla başladı. Yeni haftanın ilk yarışmacısı ise Konya'ya gelin giden Maziçin Hanım oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Maziçin Pulat kimdir, aslen nerelidir. Maziçin Pulat hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk yarışmacısı, enerjik halleri ve kendine özgü üslubuyla dikkat çeken, aslen Vanlı Maziçin Hanım oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın ilk yarışmacısı Maziçin Hanım oldu. Konya Akşehir'den katılan Maziçin Hanım, aslen Vanlı olup "Şifa" anlamına gelen ismiyle dikkat çekti. Enerjik tavırları ve kendine has üslubuyla haftanın en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday. Rakip yarışmacılara sunduğu hediyelerle hem beğenildi hem de eleştirildi. Menüsünde nohutlu köfteli yoğurtlu çorba, zeytinyağlı kereviz, fırında soslu kuzu kol, basmati pilavı, Maziçin salatası ve fıstıklı havuç dilim baklava yer aldı.

YEMEKTEYİZ MAZİÇİN PULAT KOÇ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 ila 27 Şubat haftasında yarışan 1. gün yarışmacısı Maziçin Hanım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enerjik halleri, kahkahası ve kendine has üslubuyla yarışmaya damga vuran Maziçin Hanım, hem menüsüyle hem de mutfak iddiasıyla, haftanın en çok konuşulacak ismi olmaya aday.

Konya Akşehir'den gelen Maziçin Hanım, aslen Vanlı. İsmi de kendisi gibi dikkat çeken Maziçin Hanım, merak edenler için isminin anlamını da açıkladı. Şifa anlamına gelen Maziçin ismi gibi kendisinin şifa dağıttığını söyleyen Yemekteyiz 1. gün yarışmacısı Maziçin Hanım, hem Zuhal Topal!dan hem de ekran başında bulunan izleyiciden tam puan aldı.

RAKİPLERİNE SUNDUĞU HEDİYELERLE KONUŞULUYOR

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk günü, masada tansiyon iyice yükseldi. Maziçin Hanım'ın sunduğu hediyeler hem beğenildi hem de eleştirildi. Rakip yarışmacılara birçok hediye armağan eden Maziçin Hanım'ın bu davranışı biraz abartılı bulundu.

MAZİÇİN HANIMIN MENÜSÜNDE NELER VAR?

Nohutlu köfteli yoğurtlu çorba

Zeytinyağlı kereviz ve kırmızı pancar mezesi

Fırında soslu kuzu kol ve Antep fıstığı ve zeresk eşliğinde basmati pilavı

Maziçin salatası

El açması fıstıklı havuç dilim baklava

YEMEKTEYİZ 20 ŞUBAT CUMA 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Yemekteyiz'de geçen hafta yaşanan zorlu rekabet sonrası 1 puan farkla Efe Efeoğlu 200 bin TL'yi kaçırırken, Fatma Hanım yarışmayı kazanan isim oldu. Haftanyı 3. sırada kapatan isim Aynur Hanım olurken, 4. sırada Fatime Hanım yer aldı. Levent Bey ise haftanın en düşük puanını aldı.