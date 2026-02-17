Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

Yemekteyiz'in yeni haftasında bomba gibi yarışmacılar ekran başında yer aldı. Yeni yarışmacılar arasında hiç şüphesiz hem tarzıyla hem de açıklamalarıyla dikkatleri çeken Efe Efeoğlu oldu. Yemekteyiz'de rahat ve sempatik tavırlarıyla öne çıkan Efe Efeoğlu hakkında birçok detay da merak edilmeye başlandı. Peki Efe Efeoğlu kimdir, memleketi neresi? Yemekteyiz Efe Bey'in mesleği nedir? İşte Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı Efe Efeoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ EFE EFEOĞLU KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

TV8 ekranlarında hız kesmeden devam eden Yemekteyiz, her Cuma büyük ödül olan 200 bin TL dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta büyük ödül için yarışan isimlerden biri de Efe Efeoğlu oldu.

Tüm haftanın dengelerini 5. günde değiştirecek olan Efe Bey hakkında arama motorlarında 'Yemekteyiz Efe kimdir, kaç yaşında?', 'Yemekteyiz Efe Efeoğlu ne iş yapıyor, evli mi?' gibi sorularda çok fazla araştırılıyor.

İstanbul Beylikdüzü'nden yarışmaya katılan Efe Efeoğlu, Mecidiyeköy'de doğup büyümüştür. Aslen yarı Antalyalı yarı Trakyalı olan Efe Bey, bekar ve 29 yaşında. Yemekteyiz'e katıldığı dakikadan itibaren hem tarzı hem de enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Efe Efeoğlu, keman sanatçısıdır. Sanata olan başarısı ve düşkünlüğünün aileden geldiğini söyleyen Efe Bey, bu alanda eğitimini yarıda bırakarak, sektöre atılmış bir isim.

Efe Efeoğlu sadece keman çalmakla yetinmeyerek, bütün telli sazlara da hakim bir isim. Vokalistlik ve solistlik de yaptığını söyleyen Efe Efeoğlu, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda sahne aldığını dile getirerek, hem Zuhal Topal'ı hem de yarışmacı arkadaşlarını şaşırtmayı başardı.

DEDESİ ZEKİ MÜREN'E DERS VEREN TRT SANATÇISI ÇIKTI!

Efe Efeoğlu hakkında en dikkat çeken detay ise dedesi Faruk Demirci oldu. TRT emeklisi olan dedesinin yıllar önce birçok usta sanatçıya ders verdiği ortaya çıktı.

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Zeki Müren'in de dedesi Faruk Bey'den ders aldığını söyleyen Efe Bey; 'Bütün usta sanatçılar dedemden ders alırdı. Bizim ailede böyle bir yetenek var. Anne tarafımda önemli müzisyenler bulunuyor' diyerek, meslek aşkının aile soyundan geldiğini de vurgulamış oldu.

YEMEKTEYİZ 16 - 20 ŞUBAT YARIŞMACILARI KİMLER?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacılarına gelin yeniden bir göz atalım;

1. gün Fatma İpekoğlu

2. gün Fatime Soltanzade

3. gün Aynur Şengül

4. gün Levent Bülbül

5. gün Efe Efeoğlu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma en yüksek puanı toplayan isim birinci seçiliyor. Tüm hafta titizlikle değerlendirilen masalar ve lezzetler, Cuma günü 200 bin TL'nin sahibini belirliyor. 13 Şubat Cuma günü 200 bin TL'yi alan isim ise toplam 43 puanla Serkan Erkılıç oldu.

