Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı Efe Efeoğlu, milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle mesleğiyle ilgili adından söz ettiren Efeoğlu'nun dedesi, Zeki Müren'e ders veren bir TRT sanatçısı çıktı. Peki Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Efe Efeoğlu mesleği nedir? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 17:15

'in yeni haftasında bomba gibi yarışmacılar ekran başında yer aldı. Yeni yarışmacılar arasında hiç şüphesiz hem tarzıyla hem de açıklamalarıyla dikkatleri çeken Efe Efeoğlu oldu. Yemekteyiz'de rahat ve sempatik tavırlarıyla öne çıkan Efe Efeoğlu hakkında birçok detay da merak edilmeye başlandı. Peki Efe Efeoğlu kimdir, memleketi neresi? Yemekteyiz Efe Bey'in mesleği nedir? İşte Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı Efe Efeoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ EFE EFEOĞLU KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

TV8 ekranlarında hız kesmeden devam eden Yemekteyiz, her Cuma büyük ödül olan 200 bin TL dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta büyük ödül için yarışan isimlerden biri de Efe Efeoğlu oldu.

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

Tüm haftanın dengelerini 5. günde değiştirecek olan Efe Bey hakkında arama motorlarında 'Yemekteyiz Efe kimdir, kaç yaşında?', 'Yemekteyiz Efe Efeoğlu ne iş yapıyor, evli mi?' gibi sorularda çok fazla araştırılıyor.

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nden yarışmaya katılan Efe Efeoğlu, Mecidiyeköy'de doğup büyümüştür. Aslen yarı Antalyalı yarı Trakyalı olan Efe Bey, bekar ve 29 yaşında. Yemekteyiz'e katıldığı dakikadan itibaren hem tarzı hem de enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Efe Efeoğlu, keman sanatçısıdır. Sanata olan başarısı ve düşkünlüğünün aileden geldiğini söyleyen Efe Bey, bu alanda eğitimini yarıda bırakarak, sektöre atılmış bir isim.

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

Efe Efeoğlu sadece keman çalmakla yetinmeyerek, bütün telli sazlara da hakim bir isim. Vokalistlik ve solistlik de yaptığını söyleyen Efe Efeoğlu, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda sahne aldığını dile getirerek, hem 'ı hem de yarışmacı arkadaşlarını şaşırtmayı başardı.

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

DEDESİ ZEKİ MÜREN'E DERS VEREN TRT SANATÇISI ÇIKTI!

Efe Efeoğlu hakkında en dikkat çeken detay ise dedesi Faruk Demirci oldu. TRT emeklisi olan dedesinin yıllar önce birçok usta sanatçıya ders verdiği ortaya çıktı.

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Zeki Müren'in de dedesi Faruk Bey'den ders aldığını söyleyen Efe Bey; 'Bütün usta sanatçılar dedemden ders alırdı. Bizim ailede böyle bir yetenek var. Anne tarafımda önemli müzisyenler bulunuyor' diyerek, meslek aşkının aile soyundan geldiğini de vurgulamış oldu.

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

YEMEKTEYİZ 16 - 20 ŞUBAT YARIŞMACILARI KİMLER?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacılarına gelin yeniden bir göz atalım;

1. gün Fatma İpekoğlu

2. gün Fatime Soltanzade

3. gün Aynur Şengül

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

4. gün Levent Bülbül

5. gün Efe Efeoğlu

Yemekteyiz Efe Efeoğlu kimdir, mesleği nedir? Dedesi Zeki Müren'e ders veren TRT sanatçısı çıktı!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma en yüksek puanı toplayan isim birinci seçiliyor. Tüm hafta titizlikle değerlendirilen masalar ve lezzetler, Cuma günü 200 bin TL'nin sahibini belirliyor. 13 Şubat Cuma günü 200 bin TL'yi alan isim ise toplam 43 puanla Serkan Erkılıç oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?
ETİKETLER
#müzisyen
#Zuhal Topal
#yemekteyiz
#Efe Efeoğlu
#Keman Sanatçısı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.