Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 4. günü yarışan Levent Bey, Yemekteyiz izleyicisinin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Peki Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Levent Bülbül aslen nerelidir, evli mi? İşte detaylar...

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!
'in 16 - 20 Şubat haftasında yarışan Levent Bülbül, sert çıkışları ve eleştirileriyle adından söz ettirdi. İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Levent Bey'in aslen nereli olduğu, yaşı ve medeni durumu da merak edildi. Peki Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Levent aslen nerelidir? İşte Yemekteyiz Levent Bey'e dair tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ LEVENT BÜLBÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

'in fenomen yarışması 'la Yemekteyiz'de bu hafta 4. gün yarışan Levent Bey, İstanbul Mecdiyeköy'de doğup büyüse de aslen Samsunlu.

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

48 yaşında olan Levent Bülbül, Karadeniz mutfağını Yemekteyiz mutfağına da yansıtmayı düşünüyor. Evli ve iki çocuğu bulunan Levent Bülbül, özellikle sofra düzenine ve lezzete puan vereceğinin altını çizdi.

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

YEMEKTEYİZ LEVENT BÜLBÜL MESLEĞİ NEDİR?

TV8'in en sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 - 20 Şubat haftasında yarışan ve 4. gün mutfağa girecek olan Levent Bülbül, 30 yıllık berber. Levent Bey'in masada yaptığı net değerlendirmeler ve detaylara takılma özelliğinin de mesleğinden geldiği düşünülüyor. Levent Bülbül'ün haftanın 4. gününde nasıl bir menü sunacağı ise merakla bekleniyor.

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

Yarışmacılardan Efe Bey'in masaya çantasıyla oturmasına sert eleştiriler yapan Levent Bey, haftanın iddialı yarışmacısı olarak öne çıkmayı başardı.

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞAN İSİMLERİ!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta birbirinden eğlenceli ve iddialı isimler aynı masada buluştu. İşte gün ve gün 16 - 20 Şubat haftasında yarışan isimler...

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

1. gün Fatma İpekoğlu

2. gün Fatime Soltanzade

3. gün Aynur Şengül

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

4. gün Levent Bülbül

5. gün Efe Efeoğlu

Yemekteyiz Levent Bülbül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz 4. gün yarışmacısı merak edildi!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

TV8'in yıllardır takip edilen ve Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de geçen haftanın kazanan ismi Serkan Bey oldu. Tüm hafta hem yarışmacılardan hem de Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan Serkan Bey, Cuma günü 200 bin TL'yi alarak yarışmadan ayrıldı. Yemekteyiz Serkan Bey'in haftalık toplam puanı ise 43 olarak açıklandı.

