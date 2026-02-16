Menü Kapat
Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2. gün yarışan Fatime Sultanzade, güzelliği ve zerafetiyle izleyiciden tam not aldı. Peki Yemekteyiz Fatime Hanım kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Fatime Sultanzade aslen nerelidir? İşte detaylar...

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!
16.02.2026
16.02.2026
saat ikonu 20:38

TV8'in fenomen yarışması 'la haftaya oldukça renkli yarışmacılarla başladı. İddialı menülerin ve farklı lezzetlerin birbiriyle yarıştığı Yemekteyiz'in 16 - 20 Şubat haftasında yarışan yarışmacıları da netleşti. Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı Fatime Hanım, fiziği ve yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti. Peki Yemekteyiz Fatime Hanım kimdir? Fatime Sultanzade Türk mü, aslen nerelidir? İşte Yemekteyiz Fatime Hanım ile ilgili merak edilenler...

YEMEKTEYİZ FATİME SULTANZADE KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Zuhal Topal'ın başarılı sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de bu hafta yine çekişmeli geçiyor. Yeni yarışmacılar tek tek Yemekteyiz mutfağına girerek 200 bin TL için mücadele edecek.

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 2. günü mutfakta ter dökecek isim ise Fatime Hanım oldu. Yarışma başlar başlamaz arama motorlarında ismi dönen Fatime Hanım hakkında detaylar merak ediliyor. 'Yemekteyiz Fatime kimdir, kaç yaşında?', 'Yemekteyiz Fatime aslen nereli, Türk mü?' gibi sorular Yemekteyiz izleyicisi tarafından araştırılıyor.

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!

Yemekteyiz'de dikkatleri üzerine toplayan Fatime Hanım, 31 yaşındadır. Aslen Azerbaycanlı olan yarışmacının kendi gününde, memleketine dair yöresel lezzetlere yer vereceği düşünülüyor. İki çocuk annesi olan Fatime Hanım, 4 sene evli kaldıktan sonra, eşiyle yollarını ayırmış.

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!

YEMEKTEYİZ FATİME HANIM MESLEĞİ NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Fatime Sultanzade'nin ne iş yaptığı da merak edildi. Dijital dünyada influencer olan Fatime Hanım, sosyal medyada düzenli olarak içerik üretiyor.

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!

Görüntü itibarıyla Zuhal Topal'ın ve diğer yarışmacıların da dikkatini çeken Fatime Hanım'ın estetik yaptırıp yaptırmadığı da sofrada tartışma konusu oldu. Fatime Hanım ise tüm samimiyetiyle, kendisinde estetik olduğunu itiraf etti.

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!

YEMEKTEYİZ 16 - 20 ŞUBAT 2026 KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 16:00'da TV8 ekranlarında oluyor. Bu haftanın yarışan isimlerine şimdi gelin birlikte göz atalım;

Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!

1. gün Fatma İpekoğlu

2. gün Fatime Sultanzade

3. gün Aynur Şengül

4. gün Levent Bülbül

5. gün Efe Efeoğlu

