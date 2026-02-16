Jasmine dizisi ne zaman kaldırılıyor? Jasmine dizisi 2. sezon var mı?

HBO Max'ın ses getiren dizisi Jasmine, yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplamıştı. Tartışmaları da beraberinde getiren sahneleri sonrası RTÜK'ü devreye sokan Jasmine''nin yayından ne zaman kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Peki Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi 2. sezon var mı? Jasmine dizisi ne zaman kaldırılacak? İşte Jasmine dizisi takipçilerini yakından ilgilendiren detaylar...

JASMİNE DİZİSİ NE ZAMAN KALDIRILIYOR?

Jasmine dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasına rağmen, dizide yer alan sahneler nedeniyle RTÜK'ün radarına yakalanmıştı.

Henüz birinci sezonunu tamamlayan Jasmine dizisine dair gelen açıklamalar, dizinin geleceğine yönelik belirsizliği de iyice artırmıştı. Dramatik hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Jasmine dizisi 2. sezona dair detaylar nihayet netleşmeye başladı.

Jasmine dizisi HBO Max Türkiye yayını 18 Şubat 2026'da bitiyor. HBO Max Türkiye kütüphanesinden kaldırılan Jasmine dizisi için net saat paylaşımı yapılmamış olsa da akşam saatlerinde katalogdan kadırılma kararı bulunuyor.

JASMİNE DİZİSİ 2. SEZON VAR MI?

Jasmine izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan bir de dizinin 2. sezonun olup olmayacağıydı. Gelen son bilgiler Jasmine dizisinin 2. sezonunun olmayacağı yönünde. Jasmine dizisi platformunda paylaşılan bilgilerde dizinin başka ülkelerde devam edeceği yönünde ifadeler bulunsa da Türkiye için serüvenin bittiği anlaşılıyor.

JASMİNE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Büyük ses getiren Jasmine dizisi oyuncu kadrosu güçlü isimlerden oluşuyor. Başrolünde Asena Keskinci'nin Yasemin rolünde yer aldığı dizide Burak Can Aras ise Yasemin'in üvey kardeşi Tufan rolünde bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

Aziz Caner İnan - Dr. Gökhan

Dilara Melami - Tülay

Önder Selen - Koray

Eşref Seyitoğlu - Tufan'ın babası

Lorin Merhart - Umut

Jasmine dizisi 18 Şubat 2026 akşamı HBO Max Türkiye kataloğundan kaldırılırken, dizinin 2. sezonu için netleşmiş bir yayın planı gündemde değil.