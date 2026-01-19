Evrim Akın Asena Keskinci'yi yerden yere vurdu: Kız baya çabalamış

Bez Bebek dizisinde o dönem çocuk oyuncu olan Asena Keskinci sosyal medya hesabından Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Asena Keskinci ayrıca babasının Evrim Akın ile uzun yıllardır beraber olduğunu iddia etti. Evrim Akın tüm iddiaları yalanlarken, sunduğu program ayrılık kararı aldı. Sosyal medyada yayınladığı programıyla çok konuşulan Evrim Akın, son olarak ise Asena Keskinci iddiasıyla da gündem oldu.

EVRİM AKIN, ASENA KESKİNCİ'Yİ YERDEN YERE VURDU: ÇABALAMIŞ

Evrim Akın kendi programında "Linç kampanyasının perde arkası" başlıklı bir video yayınladı. Evrim Akın videoda, "Bu sosyal medyada hakiki insanlar değil ki. Baktık bunları araştırdık. Baya organize olunmuş troller ordusuyla yapılmış. Gerçek hesaplar bile değil. Vermiş emek. Kız çabalamış" dedi.

EVRİM AKIN, ASENA KESKİNCİ İDDİALARINI BÖYLE YALANLAMIŞTI

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddialarını yalanladı. Evrim Akın'ın avukatı Mertay Kuğay, "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın’ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskincı arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.