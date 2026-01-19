Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Evrim Akın Asena Keskinci'yi yerden yere vurdu: Kız baya çabalamış

Asena Keskinci Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Evrim Akın tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ederek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Olay sonrası gözyaşları içinde basın mensuplarının karşısına geçen Evrim Akın, "Ben suçsuzum" dedi. Kendi programında "Linç kampanyasının perde arkası" başlıklı video paylaşan Evrim Akın, "Bu kız baya çabalamış" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 09:45

Bez Bebek dizisinde o dönem çocuk oyuncu olan Asena Keskinci hesabından Evrim Akın'dan gördüğünü etti. Asena Keskinci ayrıca babasının Evrim Akın ile uzun yıllardır beraber olduğunu iddia etti. Evrim Akın tüm iddiaları yalanlarken, sunduğu program ayrılık kararı aldı. Sosyal medyada yayınladığı programıyla çok konuşulan Evrim Akın, son olarak ise Asena Keskinci iddiasıyla da gündem oldu.

EVRİM AKIN, ASENA KESKİNCİ'Yİ YERDEN YERE VURDU: ÇABALAMIŞ

Evrim Akın kendi programında "Linç kampanyasının perde arkası" başlıklı bir video yayınladı. Evrim Akın videoda, "Bu sosyal medyada hakiki insanlar değil ki. Baktık bunları araştırdık. Baya organize olunmuş troller ordusuyla yapılmış. Gerçek hesaplar bile değil. Vermiş emek. Kız çabalamış" dedi.

Evrim Akın Asena Keskinci'yi yerden yere vurdu: Kız baya çabalamış

EVRİM AKIN, ASENA KESKİNCİ İDDİALARINI BÖYLE YALANLAMIŞTI

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin iddialarını yalanladı. Evrim Akın'ın avukatı Mertay Kuğay, "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın’ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskincı arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Evrim Akın Asena Keskinci'yi yerden yere vurdu: Kız baya çabalamış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esra Erol'un şeriat sözlerine tepki! Mustafa Destici bir soruyla program hakkında çağrı yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
18 Ocak Pazar reyting sonuçları 2026 || Sahtekarlar, Teşkilat, Beyaz…Dün en çok ne izlendi?
ETİKETLER
#sosyal medya
#şiddet
#iddia
#Evrim Akın
#Asena Keskinci
#Program Ayrılığı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.