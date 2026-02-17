Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları, 16 - 20 Şubat haftasında Yemekteyiz sofrasında yerini aldı. Yarışmada 3. gün mutfağa giren isim ise Aynur Hanım oldu. İzleyicinin radarına girmeyi başaran Aynur Hanım hakkında çok fazla detay da merak ediliyor. Peki Yemekteyiz Aynur Şengül kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Aynur evli mi, mesleği nedir? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 16:53

Zuhal Topal'la Yemekteyiz ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Rekabetin eksik olmadığı yarışmanın 16 - 20 Şubat haftasında 3. gün mutfağa giren Aynur Hanım, izleyiciden tam not almayı başardı. Arama motorlarında 'Yemekteyiz Aynur kimdir?', 'Aynur Şengül kaç yaşında, aslen nereli?' gibi sorular, daha ilk günden araştırılmaya başlandı. İşte Yemekteyiz'in dikkat çeken yarışmacısı Aynur Hanım hakkında merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYNUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

TV8'in yıllardır takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın 2. gün yarışan ismi Aynur Hanım oldu. 200 bin TL için Yemekteyiz mutfağında ter döken yarışmacının kim olduğu, memleketi ve mesleği de merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 16 - 20 Şubat haftasında Salı günü mutfağa giren isim Aynur Hanım 53 yaşındadır. Aslen Üsküplü olan Aynur Hanım, mutfak tecrübesine ve el lezzetine oldukça güvenen isimlerde.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

Balkan kökenli olmasının avantajlarını kendi menüsüne de yansıtmayı düşünen Ayten Şengül'ün hangi lezzetleri sofraya sunacağı da merak konusu oldu. Sakin duruşu ve kendine has yorumlarıyla dikkat çeken Aynur Hanım, 16 - 20 Şubat arasında yarışan iddialı yarışmacılardan biri.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

YEMEKTEYİZ AYNUR ŞENGÜL MESLEĞİ NEDİR?

Zarafeti ve konuşma üslubuyla Zuhal Topal'ın ilgisini çekmeyi başaran Aynur Hanım yarışmaya İstanbul Esenler'den katılıyor. Arnavut kızı olarak oldukça hamarat olduğunu dile getiren Aynur Şengül, uzun zamandır evde olduğunu ama geçmişte farklı sektörlerde bulunduğunu dile getirdi.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

Alaylı olarak radyo ve televizyon sektöründe çalışan Aynur Hanım, uzun yıllarda terzilik yapmış. El işçiliğine çok güvendiğini yarışmada dile getiren Aynur Hanım, bu özelliğinin mutfağa da yansıdığını düşünüyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen hafta oldukça çekişmeli geçti. TV8'in fenomen yarışması her Cuma 200 bin TL para dağıtmaya devam ederken, geçen Cuma kazanan isim Serkan Bey oldu. Serkan Erkılıç toplam 43 puan alarak 200 bin TL'yi alan isim olarak açıklandı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

YEMEKTEYİZ 16 - 20 ŞUBAT HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın yarışan isimleri ise şu şekilde;

1. gün Fatma İpekoğlu

2. gün Fatime Sultanzade

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur kimdir, kaç yaşında? Aynur Şengül mesleği nedir?

3. gün Aynur Şengül

4. gün Levent Bülbül

5. gün Efe Efeoğlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Fatime Sultanzade kimdir, aslen nereli? Estetik tartışmaları Yemekteyiz'de tansiyonu yükseltti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Fatma İpekoğlu kimdir, kaç yaşında? Rizeli yarışmacı ekranlara damga vurdu!
ETİKETLER
#tv8
#Yemek Yarışması
#Zuhal Topal'la Yemekteyiz
#Aynur Şengül
#Yarışmacı Bilgileri
#Magazin
