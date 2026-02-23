Yemekteyiz Beşir Dirlik kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı sert bakışlarıyla Zuhal Topal'ın dikkatini çekti

TV8 ekranlarının dikkat çeken ismi Beşir Dirlik, 23 ila 27 Şubat haftasında yarışıyor. Yemekteyiz'in 2. günü mutfakta 200 bin TL için ter dökecek olan Beşir Dirlik, yarışmanın ilk dakikalarından itibaren izleyicinin ilgisini çeken isim oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beşir Dirlik kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Beşir Bey aslen nerelidir? İşte merak edilenler...

YEMEKTEYİZ BEŞİR DİRLİK KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

TV8 ekranlarına hafta içi her gün damga vuran Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın yarışmacıları da belli oldu. Her Cuma 200 bin TL büyük ödül dağıtan Yemekteyiz, ekran başındakilerin yoğun ilgisiyle tam gaz devam ediyor.

Bu haftanın yarışmacıları arasında dikkat çeken isim ise Beşir Dirlik oldu. Beşir Bey, yarışmaya huzurun başkenti Esenyurt'tan katıldığını söyleyerek, programa esprili bir giriş yaptı. Aslen Mardinli olan yarışmacı bekar ve annesiyle beraber kalıyor. Yemekteyiz'in 2. günü mutfağa giren Beşir Bey aynı zamanda emlak işiyle uğraşıyor.

YEMEKTEYİZ MASASINDA EKŞİ ÇORBA GERİLİMİ!

Yemekteyiz'de haftanın ilk günü yarışmaya damga vuran Beşir Bey, ilk gün mutfağa giren Maziçin Hanım'ın menüsünde yer alan nohutlu köfteli yoğurt çorbasına yaptığı yorumla gündeme geldi. Tadım sırasında yüz ifadesi değişen Beşir Bey, çorbayı oldukça ekşi bulduğunu dile getirdi.

'Tad alma reseptörlerimde bir sorun yok' diyen Beşir Bey, diğer yarışmacılara da dönerek; ''Çorbanın ekşi olduğuna itiraz eden var mı?' sorusunu sordu.

Zuhal Topal ise Beşir Bey'e dönerek; 'Bu ses tonuyla zaten kimsenin sana itiraz edeceğini sanmıyorum' dedi. O anlar sosyal medyada viral olurken, Beşir Dirlik hem yorumları hem de tarzıyla milyonların dikkatini çeken isim olarak bu haftanın yarışmacıları arasında yerini aldı.

YEMEKTEYİZ 23 - 27 ŞUBAT HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Yemekteyiz 1. gün yarışan ismi - Maziçin Pulat Koç

Yemekteyiz 2. gün yarışan ismi - Beşir Dirlik

Yemekteyiz 3. gün yarışan ismi - Hazal Ülker

Yemekteyiz 4. gün yarışan ismi - Gamze Aydın

Yemekteyiz 5. gün yarışan ismi - Mehmet Savaş Kuş