Arif Ertan Güntav kimdir? Arif Ertan Güntav neden öldü?

Türk sinemasının hem kamera önünde hem de perde arkasında uzun yıllar emek veren isimlerinden Arif Ertan Güntav, hayatını kaybetti. Sanat camiasını derin bir üzüntüye boğan vefat haberinin ardından, cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da netleşti. Usta ismin ardından “Arif Ertan Güntav kimdir?” ve “Arif Ertan Güntav neden öldü?” soruları kamuoyunun gündeminde yer aldı.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 14:56

Türk sinemasında hem kamera önünde hem de perde arkasında uzun yıllar emek veren isimlerden Arif Ertan Güntav’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat dünyasında derin üzüntüye neden olan vefat haberinin ardından, cenaze törenine ilişkin detaylar da netlik kazandı. Usta ismin vefatı sonrası “Arif Ertan Güntav kimdir?” ve “Arif Ertan Güntav neden öldü?” soruları kamuoyunun gündemine geldi.

ARİF ERTAN GÜNTAV VEFAT ETTİ

Türk sinemasının gelişim sürecine uzun yıllar boyunca hem hem de prodüksiyon amiri olarak katkı sunan Arif Ertan Güntav’ın vefatı, sinema dünyasında büyük bir boşluk oluşturdu. Sektörün emektar isimlerinden biri olarak bilinen Güntav, yıllar süren kariyeri boyunca birçok yapımda görev alarak Yeşilçam’ın üretken dönemlerine tanıklık etti ve aktif katkı sağladı.

Acı haberi kamuoyuna duyuran Film-San Vakfı, yaptığı açıklamada sanat dünyasına başsağlığı dileklerini iletti ve Güntav’ın kaybının derin bir üzüntüyle karşılandığını ifade etti.

ARİF ERTAN GÜNTAV NEDEN ÖLDÜ?

Arif Ertan Güntav’ın neden öldüğü hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Film-San Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamada, Arif Ertan Güntav’ın sektördeki çok yönlü kimliğine dikkat çekildi. Hem kamera önünde sergilediği performanslarla hem de set arkasındaki disiplinli ve titiz çalışmalarıyla tanınan usta ismin, sinema dünyasında saygı gören bir yer edindiği vurgulandı.

Vakıf tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

Yeşilçam’ın değerli ismi Arif Ertan Güntav’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.”

Bu açıklama, sanat camiasında geniş yankı uyandırırken, çok sayıda oyuncu, yönetmen ve sektör çalışanı da taziye mesajları paylaştı.

ÜSKÜDAR’DA YAPILACAK

Usta sanatçı Arif Ertan Güntav’ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da belli oldu. Buna göre Güntav, bugün ikindi namazının ardından Üsküdar Çiçekçi Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verilecek.

Cenaze törenine, sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra Güntav’ın meslektaşları, dostları ve sevenlerinin de katılması bekleniyor. Törenin, Yeşilçam dönemine emek vermiş birçok ismi bir araya getirmesi öngörülüyor.

SİNEMANIN GÖRÜNMEZ EMEKÇİLERİNDENDİ

Arif Ertan Güntav, Türk sinemasının en üretken dönemlerinden itibaren pek çok yapımda görev alarak sektörün “görünmeyen emekçileri” arasında yer aldı. Disiplinli çalışma anlayışı, set içi organizasyon becerisi ve sorumluluk bilinciyle meslektaşlarının saygısını kazanan Güntav, prodüksiyon süreçlerinde üstlendiği kritik görevlerle birçok yapımın arka planında belirleyici roller oynadı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra prodüksiyon amiri olarak da görev yapan Güntav, sinema setlerinin düzeni ve işleyişine önemli katkılar sağladı. Uzun yıllara yayılan meslek hayatı boyunca Türk sinemasının gelişimine destek veren usta isim, ardında saygıyla anılacak bir emek mirası bıraktı.

ARİF ERTAN GÜNTAV KİMDİR?

Türk sinemasının farklı alanlarında görev almış deneyimli bir isim olan Arif Ertan Güntav, hem oyuncu hem de prodüksiyon amiri olarak birçok projede yer aldı. Kariyeri boyunca Yeşilçam’ın üretken dönemlerine tanıklık eden Güntav, sinema sektöründe çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle tanınan isimler arasında gösterildi.
Uzun yıllar boyunca setlerin hem önünde hem de arkasında aktif rol üstlenen Güntav, Türk sinema tarihinde emek veren kuşaklar arasında saygıyla anılan isimlerden biri olarak yerini aldı.

