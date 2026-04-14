Aynur Demirtaş İşmen kimdir, kaç yaşında? Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen aslen nereli?

Medya sektöründe uzun yıllardır başarılarıyla adından söz ettiren ve yaklaşık 6 yıldır Show TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alan Aynur Demirtaş İşmen, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Bu flaş bir gelişme sonrası İşmen'in hayatı da yeniden mercek altına alındı. Peki Aynur Demirtaş İşmen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen Show TV'den neden ayrıldı? İşte detaylar...

Aynur Demirtaş İşmen kimdir, kaç yaşında? Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen aslen nereli?
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 20:24

'nin Can Medya Grubu'na geçiş sürecinde dahi 7 ay boyunca istikrarlı bir şekilde yönetmenlik koltuğunda oturan Aynur Demirtaş İşmen'in ayrılık haberi sonrası, sosyal medya da çalkalandı. Arama motorlarında haberin duyulmasıyla 'Aynur Demirtaş İşmen kimdir, neden ayrıldı?' soruları hızla sorgulanıyor. İşte hem özel hayatı hem de kariyeriyle merak konusu olan Aynur Demirtaş İşmen'e dair tüm detaylar...

Aynur Demirtaş İşmen kimdir, kaç yaşında? Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen aslen nereli?

Show TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen, kanalın el değiştirmesi sonrası yönetimsel sebeplerle kendi isteğiyle Show TV'den ayrıldı.
Aynur Demirtaş İşmen, Show TV'de 7 ay boyunca Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır.
İşmen, 14 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Show TV ile yollarını ayırmıştır.
Kanalın Ciner Medya Grubu'ndan Can Holding'e geçmesi sürecinde görevine devam etmiştir.
Ayrılık sebebinin yoğun iş temposuna ara vermek ve dinlenmek istemesi olduğu iddia edilmektedir.
Aynur Demirtaş İşmen'in aslen Karadenizli olduğu ve babasının Sinop'un Türkeli ilçesinden olduğu belirtilmiştir.
AYNUR DEMİRTAŞ İŞMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aynur Demirtaş İşmen, habercilikte ve yayın yönetmeni alanında uzmanlaşmış bir isimdir. Sektörün deneyimli isimlerinden biri olan İşmen, uzun yıllar Show TV bünyesinde üst düzey yöneticilik yapmıştır.

2020 yılından bu yana ise Genel Yayın Yönetmeni olarak görev almaktaydı. Özel hayatını genellikle uzak tutmayı tercih eden İşmen, 22 Şubat 2020 yılında Maslak'ta gerçekleşen şık bir törenle Tolga Eşmen'le evlenmiştir. Aynur Demirtaş İşmen'in yaşı henüz net olarak bilinmemekle birlikte 20 yılı aşkın bir süredir sektörün başarılı isimleri arasında yer almaktadır.

SHOW TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ AYNUR DEMİRTAŞ İŞMEN ASLEN NERELİ?

Aynur Demirtaş İşmen, kariyeri kadar kökleriyle de merak edilen bir isim. İşmen'in aslen Karadenizli olduğu biliniyor.

Geçen Mart ayında babası Müslim Demirtaş'ı kaybeden İşmen'in baba ocağının Sinop olduğu ortaya çıkmıştı. Müslim Demirtaş'ın cenaze töreni ise Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde gerçekleşti.

AYNUR DEMİRTAŞ İŞMEN SHOW TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Aynur Demirtaş İşmen, 14 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Show TV ile yollarını ayırmıştır. Kanalın el değiştirmesi sonrası yaşanan bazı yönetimsel sebeplerden dolayı bu kararın alındığı tahmin ediliyor.

Ciner Medya Grubu'ndan Can Holding'e geçen Show TV'de 7 aylık başarılı bir yönetim şekli sonrasında Aynur Demirtaş İşmen kendi isteğiyle Show TV'ye veda ettiğini iletmiştir.

Gelen kulis iddialarında ise, yoğun iş temposuna ara vermek isteyen İşmen'in yeni projelere imza atmadan önce biraz dinlenmek istediği yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojbin Erden kimdir? Rojbin Erden aslen nereli? Rojbin Erden kaç yaşında?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süleyman Toplusoy kimdir, neden öldü? Kızı Selin Toplusoy vefat etti
