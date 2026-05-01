Avrupa Yakası dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Bülent Polat, İstanbul’u bırakıp köye yerleşmesiyle gündeme geldi. İstanbul’u bırakıp Çanakkale’ye yerleşen Bülent Polat, hayatıyla da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında ‘Bülent Polat kimdir? Bülent Polat kaç yaşında, aslen nereli? Bülent Polat evli mi?’ soruları araştırılıyor. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Bülent Polat kimdir? Bülent Polat kaç yaşında, aslen nereli? Bülent Polat evli mi? Avrupa Yakası dizisiyle tanınan oyuncu Bülent Polat, İstanbul'u bırakıp Çanakkale'de elektriksiz ve telefonsuz bir yaşama yerleşti. Bülent Polat, 28 Temmuz 1979'da Tunceli'de doğdu ve 46 yaşındadır. Kariyerine tiyatro ile başlayan Polat, Avrupa Yakası dizisindeki 'Şehsuvar' karakteriyle tanındı. Oyunculuk eğitimini ilerletmek için Los Angeles ve New York'ta bulundu. 2015 yılında İngilizce öğretmeni Duygu Şenoğlu ile evlendi ve iki çocuğu var. Ailesiyle birlikte Çanakkale'de yaşamaktadır.

BÜLENT POLAT KİMDİR?

Ünlü oyuncu Bülent Polat, ekranlardaki başarısıyla dikkatleri çekerken son zamanlarda magazin gündemine geliyor. İstanbul’u bırakıp Çanakkale’de elektriksiz telefonsuz bir yaşam kuran Bülent Polat, hayatıyla da merak ediliyor.

Bülent Polat, 28 Temmuz 1979 yılında Tunceli’de dünyaya geldi. Erken yaşlarda tiyatro ile tanışan Bülent Polat, 1993 yılında tiyatro sahnesine adım attı. Disiplinli çalışmasıyla kısa süre de dikkat çeken Polat, birbirinden başarılı yapımlarda yer aldı. Tiyatro eğitimin ardından televizyon projelerinde de oynadı.

Bülent Polat özellikle de Avrupa Yakası dizisindeki ‘Şehsuvar’ karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Özellikle de bu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu rol aslında onun kariyerinde önemli bir yere ilerlemesine neden oldu. Daha sonra kariyerini geliştirmek için Los Angeles ve New York’ta oyunculuk eğitimlerini aldı.

BÜLENT POLAT KAÇ YAŞINDA?

Bülent Polat, 28 Temmuz 1979 yılında dünyaya geldi. Kariyer hayatına tiyatroyla adım atan Bülent Polat, sadece tiyatro değil dizi ve sinema alanlarından da adını duyurmayı başardı. Şimdilerde 46 yaşında olan Bülent Polat, deneyimleriyle oynadığı karakterlere derinlik katmaya devam ediyor.

BÜLENT POLAT ASLEN NERELİ?

Bülent Polat aslen nereli olduğuyla da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bülent Polat aslen Tunceli’dir. Tunceli de doğan ve kamuoyuna göre belli bir yaşına kadar orada yaşayan Bülent Polat, eğitim hayatı için İstanbul’a geldi.

BÜLENT POLAT EVLİ Mİ?

Başarılı oyuncu Bülent Polat evli mi, kiminle evli? soruları da kariyeri kadar merak edilen konular arasında yer alıyor. Bülent Polat, 2015 yılında İngilizce öğretmeni Duygu Şenoğlu ile hayatını birleştirdi. Uzun süredir mutlu bir evlilikleri var. Hatta ikilinin iki tane çocuğu bulunuyor.

Kızları 2016 yılında dünyaya gelirken oğulları 2022 yılında doğdu. Aile hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Hatta son zamanlarda Bülent Polat Çanakkale’ye yerleşerek orada hayatlarını sürdürdüklerini ifade etti.