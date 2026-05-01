Yerleşim yerlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yaşamayı tercih eden Bülent Polat, teknolojiden tamamen uzak bir düzen kurdu. Yaklaşık 6 dönümlük arazide eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte yaşayan oyuncu; odun toplayarak, toprağı işleyerek ve soba başında vakit geçirerek şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaştı.

HABERİN ÖZETİ Bülent Polat Çanakkale’de kendine yeni bir hayat kurdu! Teknolojiden tamamen uzak Oyuncu Bülent Polat, eşi ve çocuklarıyla birlikte Çanakkale'de teknolojiden uzak, doğayla iç içe yeni bir yaşam kurdu. Polat, yerleşim yerlerine 5 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 6 dönümlük bir arazide yaşıyor. Evlerinde telefon, tablet ve elektrik bulunmuyor; yemeklerini sobanın üzerinde pişiriyorlar. Çocuklarının teknolojiden uzak büyümesinin davranışlarına ve okul başarılarına olumlu yansıdığını belirtiyor. Kariyerinde en çok 'Diriliş: Ertuğrul' dizisindeki 'Gündoğdu Bey' karakteriyle tanındı.

BÜLENT POLAT ÇANAKKALE’DE KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU

Kurduğu hayatı “Tam da hayalini kurduğum gibi” sözleriyle özetleyen Polat, “Telefon yok, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz, yemeklerimizi sobada pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi” ifadelerini kullandı.

Doğal yaşamın çocukları üzerindeki etkisine de değinen oyuncu, teknolojiden uzak büyümenin olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Çocuklarının doğayla kurduğu bağın hem davranışlarına hem de okul başarılarına olumlu yansıdığını belirtti.

Bülent Polat’ın şehir hayatını bırakıp doğaya yönelme hikayesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Oyuncunun sade ve huzurlu yaşam tercihi, birçok kişi tarafından ilham verici olarak değerlendirildi.

BÜLENT POLAT KİMDİR?

Bülent Polat, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden biridir. Özellikle rol aldığı dizilerdeki doğal oyunculuğu ve karakter performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

1979 yılında doğan Polat, sanat hayatına tiyatro ile adım attı. Daha sonra televizyon projelerinde yer alarak kariyerini genişletti. Türkiye’de özellikle dönem dizileri ve dram yapımlarındaki rolleriyle dikkat çekti.

Geniş kitleler tarafından en çok, Diriliş: Ertuğrul dizisinde oynadığı “Gündoğdu Bey” karakteriyle tanındı. Bu rol, onun kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu.

Son yıllarda ise yalnızca oyunculuğuyla değil, yaşam tarzıyla da gündeme geldi. İstanbul’daki hayatını bırakıp Çanakkale’de doğayla iç içe, teknolojiden uzak bir yaşam kurmasıyla dikkat çekti.

