Ünlü oyuncu Bülent Polat'ın başı dertte! 'Kafayı bize takmışlar' diyerek isyan etti

03 Eylül 2024 07:35 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 07:53

İşleri nedeniyle şu sıralar Kapadokya'da çalışan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gaffur'u oyuncu Bülent Polat, Çanakkale'de yaşayan ailesinin, komşuları tarafından rahatsız edildiğini söyledi. Sabah'ın haberine göre; Çanakkale'de lüks bir sitede yaşayan eşi ve iki çocuğunun, komşularının mobbingine maruz kaldığını söyleyen ünlü oyuncu, yaşadıkları olaylar nedeniyle evlerini satacaklarını açıkladı.

KAFAYI BİZE TAKMIŞLAR

Bülent Polat yaşananları şöyle anlattı: "Bebek ağlıyor diye jandarma çağırıyorlar. Daha önce de bizi şikâyet etmişler. Kendi halinde bir aileyiz. Ama birileri bize kafayı takmış durumda. Ben şehir dışında çalışıyorum."

"İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Aklının eşi ve çocuklarında kaldığını söyleyen Polat, "Oradan taşınsam da işin peşini bırakmayacağım. Ailemin huzurunu kaçıranları elbet bulacağım." diye konuştu.