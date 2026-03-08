Menü Kapat
Biyografi
Avatar
Editor
 Canan Okur

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

ATV'nin sevilen yaz dizisi Aile Saadeti'nde oynadığı Gönül karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan Buse Meral, şu sıralar sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Peki, Buse Meral kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Buse Meral hangi dizilerde oynadı? İşte genç yıldız Buse Meral hakkında merak edilen tüm detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 11:31

Baba, Gaddar ve Destan gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan güzel oyuncu Buse Meral, son olarak ATV dizisi Aile Saadeti'nde oynadığı Gönül karakteriyle hafızalarda yer etti. Şu güne kadar pek çok iddialı projede yer alan Buse Meral'in kim olduğu, yaşı ve projeleri de merak ediliyor. Peki Buse Meral kimdir,? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte genç yetenek Buse Meral hakkında merak edilen tüm detaylar...

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral, şu sıralar TRT 1'in dikkat çeken dizisi Cennetin Çocukları kadrosuna başrol oyuncu seçilmesiyle konuşuluyor. Buse Meral, 25 Temmuz 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı bir ailenin kızı olan genç oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa duyduğu ilgiyle dikkat çekti.

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

Lise eğitimini Eyüpsultan'daki Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Henüz 26 yaşında olan Buse Meral, Destan, Gaddar, Baba gibi dev yapımlarda rol alarak adından sıkça söz ettirdi. ATV ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti dizisinde oynadığı Gönül karakteriyle de izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda.

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

BUSE MERAL KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

25 Temmuz 1999 doğumlu olan Buse Meral, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, 1.67 boyunda ve 51 kilodadır. Buse Meral aynı zamanda Aslan burcudur.

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

Özellikle son dizisi Aile Saadeti ile gündemde olan genç oyuncu, oynadığı rolle büyük beğeni almıştır. Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Burak Aksak'ın yazdığı Aile Saadeti dizisinde Meral'in başrolü paylaştığı Burak Dakak ile uyumu da sosyal medyada sıkça gündem olmuştu.

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

BUSE MERAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kariyerine 2018 yılında TRT 1'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisiyle başlayan Buse Meral, kısa sürede birçok popüler projede yer alarak oyunculuk performansıyla alkış almıştır. İşte Buse Meral'in oynadığı yapımlar...

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

Aile Saadeti - Gönül - 2025 - ATV

Gaddar - Leyla, 2024 - NOW

Aşka Düşman - İnci Neva, 2024 - TV8

Vermem Seni Ellere - Zeliş, 2023 - İlk başrol deneyimi

Baba - Firuze Görgülü, 2022 - Show TV

Destan - Sırma, 2021-2022 - ATV

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

Uyanış: Büyük Selçuklu - Mahmelek, 2020-2021 - TRT 1

Elimi Bırakma - Damla, 2019 - TRT 1

Tek Yürek - Serenay, 2019 - TRT 1

Gülperi -Begüm, 2018 - Show TV

Bizim Hikaye -Pelin, 2018 - Fox

Ege'nin Hamsisi -Derya Çınar, 2018 - TRT 1

Cennetin Çocukları - TRT 1 - Başrol oyuncu

Buse Meral kimdir? Buse Meral kaç yaşında ve aslen nereli?

Buse Meral Cadı (Fikriye, 2024) ile ilk sinema deneyimini yaşayan Meral, bu filmdeki performansıyla 4. Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde Yılın Kadın Sinema Oyuncusu ödülünü almıştır.

