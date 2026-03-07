Burcu Güneş ve Demet Akalın olayı nedir? Hangi sanatçılar kimi neden tuttu?

Pop müziğin güçlü isimlerinden Burcu Güneş ve Demet Akalın son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan tartışmasına imza attı. Güneş’in açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, olay kısa sürede büyüdü ve birçok ünlü isim tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Peki, hangi sanatçılar hangi tarafa geçti ve gerekçeleri nelerdi?



BURCU GÜNEŞ VE DEMET AKALIN OLAYI NEDİR?

Olayın fitili, Burcu Güneş’in katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına verdiği cevaplarla ateşlendi. Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında “Onu sanat, emek, duruş ve kalite açısından kendime yakın görmüyorum” ve “Kendi yolumda benimle rakip olabilecek bir seviyede değil” şeklinde sert ifadeler kullandı. Bu sözler, kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına çıktı.

HANGİ SANATÇILAR KİMİ NEDEN TUTTU?

Burcu Güneş’in bu çıkışının ardından Türk pop müziği camiasında adeta cepheler oluştu. Güneş’in sözlerine tepki gösteren isimlerin başında Ece Seçkin geldi. Seçkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Burcu Güneş’in hemcinsini bu şekilde eleştirmesini sert bir dille eleştirdi.

Benzer şekilde İrem Derici, Bengü ve daha birçok popçu da sosyal medya paylaşımlarıyla Demet Akalın’a destek verdi. Bazı isimler Akalın’ın kariyerine ve başarılarına vurgu yaparak, Burcu Güneş’in ifadelerine tepki gösterdi.

DESTEK MESAJLARI VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Tartışmaya dahil olan diğer önemli isimlerden biri de Ebru Gündeş oldu. Gündeş, sosyal medya hesabında Akalın’a destek veren paylaşımlar yaparak polemiğe dahil oldu. Bazı sanatçılar ise hem Demet Akalın’a hem de Burcu Güneş’e yönelik ilginç mesajlar paylaşarak tartışmayı daha da büyüttü.

Yaşanan bu polemik, sadece iki ünlü sanatçı arasında bir tartışma olarak kalmadı. Aynı zamanda pop müzik camiası içinde tarafların netleştiği bir gündem maddesine dönüştü. Magazin takipçileri ve hayranlar sosyal medya üzerinden #BurcuGüneş #DemetAkalın etiketleriyle görüşlerini paylaşarak tartışmanın sosyal mecralarda da uzamasına neden oldu.

Bu olayın ilerleyen günlerde nasıl seyredeceği, özellikle Demet Akalın’ın vereceği olası cevaplar ve tarafların yeni paylaşımlarıyla netlik kazanacak gibi görünüyor.



