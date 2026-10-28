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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:51

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybettiği haberleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Cem Akaş'ın oğlunun ölümünden günler sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Evlat acısıyla sarsılan babadan kötü haber geldi. Cem Akaş'ın neden hayatını kaybettiği ise merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:51

Cem Akaş, geçtiğimiz hafta oğlu Can Akaş'ı kaybettiği haberleriyle gündemde yerini almıştı. Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak tanınan Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlunun ölümünün elektronik sigaradan kaynaklı olduğunu açıklamıştı. Oğlunun acı haberiyle sarsılan babadan da kötü haber geldi. Cem Akaş'ın, oğlunun vefatının üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Cem Akaş'ın neden hayatını kaybettiği ve hastalığının ne olduğu ise merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında? Cem Akaş hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Cem Akaş'ın ölümüne ve kişisel yaşantısına dair merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, oğlu Can Akaş'ın ölümünden günler sonra kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kalp yetmezliği nedeniyle kaybetmişti.
Cem Akaş, oğlunun ölümünün elektronik sigaradan kaynaklı olduğunu açıklamıştı.
Cem Akaş'ın bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi.
Cem Akaş'ın vefatı, oğlu Can Akaş'ın ölümünden yalnızca günler sonra gerçekleşti.
Can Yayınları, Cem Akaş'ın kaybıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

CEM AKAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak tanınan Cem Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kalp yetmezliği nedeniyle kaybetmişti. Oğlunun acı haberiyle sarsılan Akaş'tan acı haber geldi. 19 yaşındaki oğlunun ölümünün elektronik sigaradan kaynaklı olduğunu açıklayan yazar, çevirmen ve editör Cem Akaş, hayatını kaybetti.

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

Oğlu Can Akaş'ın vefatının üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Cem Akaş, edebiyat dünyasını derin bir hüzne boğdu. Akaş'ın ölüm nedeni ise kamuoyu tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni'nin bir süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı. Akaş'ın vefatı, oğlu Can Akaş'ın ölümünden yalnızca günler sonra gerçekleşti.

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

Edebiyat dünyasının tanınmış simaları arasında yer alan Cem Akaş, önce oğlu Can'ın vefatıyla sonrasında ise hayatını kaybettiği haberleriyle hem yakınlarını hem de sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Akaş'ın bir süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

CEM AKAŞ HASTALIĞI NEYDİ?

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş'ın fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, kalp yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta aniden hayatını kaybetmişti. Can Akaş'ın 19 Ekim'de hayatını kaybetmesinin ardından baba Cem Akaş'ın ise kanser hastası olduğu öğrenilmişti.

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

Cem Akaş, oğlunun ölümüne neden olan elektronik sigaranın zararlarını sağlığına kavuştuktan sonra anlatacağını belirtmişti. Birkaç gün önce oğlunu kaybeden Akaş'tan kötü haber geldi. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Akaş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Can Yayınları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." 

CEM AKAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Mehmet Cem Akaş olan Türk yazar, çevirmen ve editör Cem Akaş, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak tanınıyordu. 10 Mart 1968 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Akaş, 58 yaşında bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Akaş, İzmit'e yerleşti.

Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş hastalığı neydi? Cem Akaş kimdir, kaç yaşında?

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Cem Akaş, Robert Koleji'nin ardından yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmaları yürüten Akaş, eğitimini New York'taki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı üzerine devam ettirdi. Ünlü yazar, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

Edebiyat dünyasındaki kariyerine 1980'li yılların sonlarında başlayan Cem Akaş, edebiyat çalışmalarının yanı sıra uzun yıllardır yayıncılık ve editörlük alanında da görev yaptı. 1990'lı yıllarda Yapı Kredi Yayınları'nda editörlük ve yayın yönetmenliği gibi görevler üstlenen Cem Akaş, 2018'den bu yana Can Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü.

Cem Akaş, fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden Can Akaş adından bir oğulları dünyaya geldi. Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Akaş'ın oğlu Can Akaş ise babasından bir hafta önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Önce oğlunun acı haberiyle sarsılan Akaş, sonrasında vefat haberiyle edebiyat dünyasını derin bir hüzne boğdu.

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ETİKETLER
#kanser
#Elektronik Sigara
#Can Akaş
#Cem Akaş
#Can Yayınları
#Biyografi
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