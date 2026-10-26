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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:46

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

Sıfır Bir dizisinde Cengo karakteriyle tanınan oyuncu Cengizhan Yurdutek, Karadağ'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Hakkında altı ayrı yakalama emri bulunduğu belirtilen oyuncunun kasten yaralama, yasaklı madde ticareti ve yasa dışı bahis mevzuatına aykırılık gibi suçlamalar kapsamında arandığı bildirildi. Peki Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 13:46

İçişleri Bakanlığının uluslararası düzeyde aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında Türkiye'ye iade edilen isimler arasında yer alan Yurdutek'in adli süreci merak konusu oldu. Peki, Peki Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

CENGİZHAN YURDUTEK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1995 yılında 'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldiği belirtilen Cengizhan Yurdutek, 2026 yılı itibarıyla 30 veya 31 yaşındadır. Adana'da büyüyen oyuncu, özellikle dijital platformlarda yayımlanan suç ve aksiyon temalı yapımlardaki rolleriyle tanındı.

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayımlanmaya başlayan Sıfır Bir dizisiyle adım atan Yurdutek, dizideki Cengo karakteri sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yapımın kendine özgü anlatımı ve sokak yaşamını merkeze alan hikâyesi, oyuncunun tanınmasında etkili oldu.

CENGİZHAN YURDUTEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cengizhan Yurdutek'in adı özellikle Sıfır Bir ve dizileriyle öne çıkıyor. Oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Sıfır Bir: Yurdutek, dizide Cengo karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Bu rol, oyuncunun tanınmasını sağlayan önemli yapımların başında geliyor.

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

Sokağın Çocukları: Sıfır Bir sonrasında oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında bulunuyor. Dizi, sokaklarda büyüyen gençlerin yaşam mücadelelerini konu alıyor.

Kıyma: Oyuncu, bu yapımda Poyraz karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Yurdutek'in özellikle Cengo karakteriyle hafızalarda yer edinmesi, hakkındaki son gelişmelerin de sosyal medyada ve magazin gündeminde ilgi görmesine neden oldu.

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

CENGİZHAN YURDUTEK NEDEN YAKALANDI?

İçişleri Bakanlığının uluslararası düzeyde aranan kişilerin Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sıfır Bir ve Kıyma dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Cengizhan Yurdutek'in Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi.

23 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ise ulusal düzeyde aranan toplam 63 kişinin Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Yurdutek de iade edilen kişiler arasında yer aldı.

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

Edinilen bilgilere göre oyuncu, 10 Ekim 2026 tarihinde Karadağ'da yakalandı. Hakkında 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren altı ayrı yakalama emri bulunduğu belirtildi.

Yurdutek'in şu suçlamalar kapsamında arandığı aktarıldı:

•    Kasten yaralama
•    Basit yaralama
•    Yasaklı madde veya yasaklı madde ticareti yapma ya da sağlama
•    7258 sayılı Kanun'a muhalefet

Oyuncunun Türkiye'ye getirilmesinin ardından adli sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Hakkında yeni bir tutuklama kararı verilip verilmediğine ilişkin ise kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek kaç yaşında? Cengizhan Yurdutek hangi dizilerde oynadı?

DAHA ÖNCE DE ADLİ OLAYLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cengizhan Yurdutek, geçmiş yıllarda da çeşitli adli olaylarla gündeme gelmişti. Basına yansıyan bilgilere göre oyuncu, 2019 yılında Adana'da yaşanan bir kavganın ardından yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Temmuz 2021'de ise Adana'da düzenlenen yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındığı ve hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildiği haberlerde yer almıştı. Son olarak Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen oyuncunun adli sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.  

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ETİKETLER
#kıyma
#adana
#Sıfır Bir
#Cengizhan Yurdutek
#İçişleri Bakanlığı
#Biyografi
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