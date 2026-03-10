Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda rol alacak olan Ceren Moray, hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Ceren Moray hakkında merak edilenler araştırılıyor. Peki, Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

CEREN MORAY KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Ailesinin o doğduktan sonra İstanbul’a yerleşmesiyle hayatında değişimler olmaya başlamıştır. Tiyatro eğitimini küçük yaşlarda almıştır.

Küçük yaşlardan itibaren tiyatro yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Ceren Moray, lise de Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim almıştır. Daha sonra üniversite eğitimi için 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde rol almıştır. Daha sonra bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur.

Ünlü oyuncunun yüksek lisans yaptığı dönemde babasını kalp krizi geçirmesi sonucu hayatında aldığı radikal kararlar alması o dönemlerde dikkat çekmiştir. O dönemlerde dizi tekliflerini de konuşan Ceren Moray, ilk kez 2003 yılında ‘Serseri Aşıklar’ dizisiyle televizyon deneyimi kazanmıştır.

CEREN MORAY KAÇ YAŞINDA?

Ceren Moray, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. O sebeple şimdilerde 40 yaşındadır. Küçük yaşlarda kazandığı tiyatro eğitimi sayesinde dikkat çeken oyunculuğuyla oldukça çok konuşulan isimlerden biri oluyor.

İlk kez ‘Kavak Yelleri’ dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. 2012 yılında yayınlanan ‘İşler Güçler’ adlı dizi ile ekranlara gelmiş ancak Ceren Moray’ın tanınmasına neden olan karakteri ‘O Hayat Benim’ dizisindeki karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Sadece televizyon dizileriyle değil oynadığı sinema filmleriyle de adını duyurmaktadır. Bir Küçük Eylül Meselesi, Yok Artık, Olaylar Olaylar gibi yapımlarda yer alarak izleyici karşısına geçmiştir. Daha sonra ‘Avlu’ dizisiyle adeta dikkatleri üzerine çekmiştir.

CEREN MORAY ASLEN NERELİ?

Ceren Moray, aslen Diyarbakırlıdır. Annesi Kastamonuludur. Ancak babası Diyarbakırlıdır. Ceren Moray, 2017 yılında Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlenmiş daha sonra 2022 yılında boşanmıştır. Şimdilerde ise Doğu Orcan ile evlidir.