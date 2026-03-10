Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Biyografi
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?

Ünlü oyuncu Ceren Moray, hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisindeki rol alacağı Meryem karakteri sonrası dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar….

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
12:16
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
12:16

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin kadrosunda rol alacak olan , hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında Ceren Moray hakkında merak edilenler araştırılıyor. Peki, Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

CEREN MORAY KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında ’da dünyaya geldi. Ailesinin o doğduktan sonra İstanbul’a yerleşmesiyle hayatında değişimler olmaya başlamıştır. Tiyatro eğitimini küçük yaşlarda almıştır.

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?

Küçük yaşlardan itibaren tiyatro yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Ceren Moray, lise de Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim almıştır. Daha sonra üniversite eğitimi için 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde rol almıştır. Daha sonra bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur.

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?

Ünlü oyuncunun yüksek lisans yaptığı dönemde babasını kalp krizi geçirmesi sonucu hayatında aldığı radikal kararlar alması o dönemlerde dikkat çekmiştir. O dönemlerde dizi tekliflerini de konuşan Ceren Moray, ilk kez 2003 yılında ‘Serseri Aşıklar’ dizisiyle televizyon deneyimi kazanmıştır.

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?

CEREN MORAY KAÇ YAŞINDA?

Ceren Moray, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. O sebeple şimdilerde 40 yaşındadır. Küçük yaşlarda kazandığı tiyatro eğitimi sayesinde dikkat çeken oyunculuğuyla oldukça çok konuşulan isimlerden biri oluyor.

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?

İlk kez ‘’ dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. 2012 yılında yayınlanan ‘İşler Güçler’ adlı dizi ile ekranlara gelmiş ancak Ceren Moray’ın tanınmasına neden olan karakteri ‘O Hayat Benim’ dizisindeki karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?

Sadece televizyon dizileriyle değil oynadığı sinema filmleriyle de adını duyurmaktadır. Bir Küçük Eylül Meselesi, Yok Artık, Olaylar Olaylar gibi yapımlarda yer alarak izleyici karşısına geçmiştir. Daha sonra ‘Avlu’ dizisiyle adeta dikkatleri üzerine çekmiştir.

Ceren Moray kimdir? Ceren Moray kaç yaşında, aslen nereli?

CEREN MORAY ASLEN NERELİ?

Ceren Moray, aslen Diyarbakırlıdır. Annesi Kastamonuludur. Ancak babası Diyarbakırlıdır. Ceren Moray, 2017 yılında Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlenmiş daha sonra 2022 yılında boşanmıştır. Şimdilerde ise Doğu Orcan ile evlidir.

TGRT Haber
