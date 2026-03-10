Menü Kapat
Biyografi
Avatar
Editor
 Canan Okur

Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarında son sürat devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Murat Öztürk oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 - 13 Mart haftasında yarışan 3. gün yarışmacısı Murat Bey hakkında detaylar da netleşmeye başladı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Yemekteyiz Murat Öztürk aslen nereli, mesleği nedir? İşte Yemekteyiz yarışmacısı Murat Öztürk hakkında merak edilen tüm detaylar...

Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
11:12
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
11:12

'la Yemekteyiz'in bu hafta yarışan yarışmacıları arasında bulunan Murat Bey, kibar tavırları ve olgun kişiliği ile dikkatleri üzerine topladı. TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ortasında mutfağa giren Murat Bey, 200 bin TL'lik büyük ödülü almak için oldukça iddialı. Pazartesi günü yeni haftanın başlamasıyla beraber arama mor-torlarında sıkça araştırılan Murat Öztürk, ekran başındakilerin beğenisini kazanan isim oldu. Peki Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk mesleği nedir, memleketi neresi? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9 - 13 Mart haftasında izleyici karşısına çıkan Murat Bey, yarışmanın 3. gününde yarışacak. 52 yaşında olan Murat Öztürk, yarışmaya da Bitez'den katılıyor.

Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?

Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Murat Bey, şu sıralar emekli olmanın keyfini yaşıyor. Şu ana kadar iki evlilik geçiren Murat Bey, bekar bir baba. Bir kızı olduğunu söyleyen 3. gün yarışmacısı Murat Bey, Yemekteyiz boyunca sakin tavırları ile izleyicinin radarına girmeyi başardı.

Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?

MURAT ÖZTÜRK ASLEN NERELİDİR?

Yemekteyiz yarışmasına Bodrum'dan katılan ve çok uzun zamandır Bodrum Bitez'de yaşayan Murat Bey, aslen Kahramanmaraşlıdır. Doğum yeri ise Almanya olan Murat Bey, daha bebekken Türkiye'ye geri dönmüş.

Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?

Emekli olmadan önce gayrimenkul piyasasında çalışan Murat Öztürk, aynı zamanda restoran işletmeciliği de yapmış. Mutfağa ve müziğe olan ilgisinden yarışma boyunca bahseden Murat Öztürk'ün Cuma günü yapılacak büyük final gününde kaç puan alacağı ise oldukça merak ediliyor.

Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında gün ve gün yarışacak isimler netleşti. İşte Yemekteyiz 9 - 13 Mart haftasında 200 bin TL için mücadele edecek isimler...

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün

