Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk aslen nerelidir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bu hafta yarışan yarışmacıları arasında bulunan Murat Bey, kibar tavırları ve olgun kişiliği ile dikkatleri üzerine topladı. TV8'in fenomen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ortasında mutfağa giren Murat Bey, 200 bin TL'lik büyük ödülü almak için oldukça iddialı. Pazartesi günü yeni haftanın başlamasıyla beraber arama mor-torlarında sıkça araştırılan Murat Öztürk, ekran başındakilerin beğenisini kazanan isim oldu. Peki Yemekteyiz Murat kimdir, kaç yaşındadır? Murat Öztürk mesleği nedir, memleketi neresi? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 9 - 13 Mart haftasında izleyici karşısına çıkan Murat Bey, yarışmanın 3. gününde yarışacak. 52 yaşında olan Murat Öztürk, yarışmaya da Bodrum Bitez'den katılıyor.

Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Murat Bey, şu sıralar emekli olmanın keyfini yaşıyor. Şu ana kadar iki evlilik geçiren Murat Bey, bekar bir baba. Bir kızı olduğunu söyleyen Yemekteyiz 3. gün yarışmacısı Murat Bey, Yemekteyiz boyunca sakin tavırları ile izleyicinin radarına girmeyi başardı.

MURAT ÖZTÜRK ASLEN NERELİDİR?

Yemekteyiz yarışmasına Bodrum'dan katılan ve çok uzun zamandır Bodrum Bitez'de yaşayan Murat Bey, aslen Kahramanmaraşlıdır. Doğum yeri ise Almanya olan Murat Bey, daha bebekken Türkiye'ye geri dönmüş.

Emekli olmadan önce gayrimenkul piyasasında çalışan Murat Öztürk, aynı zamanda restoran işletmeciliği de yapmış. Mutfağa ve müziğe olan ilgisinden yarışma boyunca bahseden Murat Öztürk'ün Cuma günü yapılacak büyük final gününde kaç puan alacağı ise oldukça merak ediliyor.

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni haftasında gün ve gün yarışacak isimler netleşti. İşte Yemekteyiz 9 - 13 Mart haftasında 200 bin TL için mücadele edecek isimler...

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün