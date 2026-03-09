Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

TV8'in fenomen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın yarışmacıları netleşti. 9 ila 13 Mart haftasında Yemekteyiz'de 2. gün mutfağa giren isim ise Ebru Oruç oldu. Ebru Hanım, renkli kişiliği ve zarif tarzıyla izleyicilerden tam puan almayı başardı. Peki Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşındadır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru aslen nerelidir? İşte Ebru Oruç hakkında merak edilen tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 18:11

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, TV8 ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftaya hırslı ve iddialı yarışmacılarla giren Yemekteyiz'de daha yarışmanın ilk günü tansiyon zirve yaptı. İlk gün yarışan Asranur Hanım'ın ardından yarışacak olan Ebru Hanım ise titiz tabak değerlendirmeleri ve nokta atışı eleştirileriyle izleyici tarafından alkış topladı. Arama motorlarında 'Yemekteyiz Ebru kimdir?', 'Ebru Oruç mesleği ne, evli mi?' gibi sorular da yeni haftanın başlamasıyla birlikte cevap arıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı Ebru Oruç kimdir? İşte Yemekteyiz Ebru Hanım'a dair merak edilenler...

YEMEKTEYİZ EBRU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekranların yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı yaşanıyor.

Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

9 - 13 Mart haftasına güçlü yarışmacılar davet eden Yemekteyiz'de 2. gün yarışan isim Ebru Oruç oldu. Yarışmaya 'dan katılan Ebru Hanım, evli ve iki çocuk annesi. Enerjisiyle izleyicinin dikkatini kazanan Ebru Hanım, 200 bin TL'lik büyük ödül için de oldukça iddialı.

Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

Aslen Arnavut göçmeni olan Ebru Hanım'in kökeni ise Balkanlara dayanmakta. 45 yaşında olan Ebru Hanım'ın kendi menüsünde de Balkan yöresine dair lezzetlere yer vereceği düşünülüyor.

Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EBRU ORUÇ NE İŞ YAPIYOR?

Ebru Oruç, emekli bir esnaf olmasının yanında aynı zamanda bir iş sahibi. Uzun yıllar mağaza müdürlüğü yapan Ebru Oruç, bir süre ev hanımlığı da yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

Butik kafe konseptiyle hem çocukların oyun oynayıp eğlenebileceği, hem de ailelerin oturup çay, kahve içebileceği bir mekan açan Yemekteyiz'in yeni yarışmacısı Ebru Hanım, işinde de oldukça çalışkan ve hırslı olduğunu belirtti.

Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Yemekteyiz'in 9 - 13 Mart haftasında yarışacak yarışmacılar kimler oldu, gelin birlikte göz atalım...

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu
ETİKETLER
#bursa
#Zuhal Topal'la Yemekteyiz
#Yemekteyiz Yarışmacıları
#Ebru Oruç
#Kafe Sahibi
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.