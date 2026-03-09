Yemekteyiz Ebru kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Ebru Oruç ne iş yapıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, TV8 ekranlarında hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftaya hırslı ve iddialı yarışmacılarla giren Yemekteyiz'de daha yarışmanın ilk günü tansiyon zirve yaptı. İlk gün yarışan Asranur Hanım'ın ardından yarışacak olan Ebru Hanım ise titiz tabak değerlendirmeleri ve nokta atışı eleştirileriyle izleyici tarafından alkış topladı. Arama motorlarında 'Yemekteyiz Ebru kimdir?', 'Ebru Oruç mesleği ne, evli mi?' gibi sorular da yeni haftanın başlamasıyla birlikte cevap arıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı Ebru Oruç kimdir? İşte Yemekteyiz Ebru Hanım'a dair merak edilenler...

YEMEKTEYİZ EBRU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekranların yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı yaşanıyor.

9 - 13 Mart haftasına güçlü yarışmacılar davet eden Yemekteyiz'de 2. gün yarışan isim Ebru Oruç oldu. Yarışmaya Bursa'dan katılan Ebru Hanım, evli ve iki çocuk annesi. Enerjisiyle izleyicinin dikkatini kazanan Ebru Hanım, 200 bin TL'lik büyük ödül için de oldukça iddialı.

Aslen Arnavut göçmeni olan Ebru Hanım'in kökeni ise Balkanlara dayanmakta. 45 yaşında olan Ebru Hanım'ın kendi menüsünde de Balkan yöresine dair lezzetlere yer vereceği düşünülüyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EBRU ORUÇ NE İŞ YAPIYOR?

Ebru Oruç, emekli bir esnaf olmasının yanında aynı zamanda bir iş sahibi. Uzun yıllar mağaza müdürlüğü yapan Ebru Oruç, bir süre ev hanımlığı da yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Butik kafe konseptiyle hem çocukların oyun oynayıp eğlenebileceği, hem de ailelerin oturup çay, kahve içebileceği bir mekan açan Yemekteyiz'in yeni yarışmacısı Ebru Hanım, işinde de oldukça çalışkan ve hırslı olduğunu belirtti.

YEMEKTEYİZ 9 - 13 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Yemekteyiz'in 9 - 13 Mart haftasında yarışacak yarışmacılar kimler oldu, gelin birlikte göz atalım...

1. gün yarışan isim - Asranur Hanım

2. gün yarışan isim - Ebru Oruç

3. gün yarışan isim - Murat Öztürk

4. gün yarışan isim - Atilla Özyüksel

5. gün yarışan isim - Serpil Yenigün