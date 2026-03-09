Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

TV8'in sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni hafta tansiyonu yüksek başladı. 5 farklı yarışmacı haftanın sonunda 200 bin TL'yi almak için Yemekteyiz mutfağında yarışacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk günü yarışan Asranur Hanım ise hem tarzı hem de rahat tavırlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Yarışmanın başladığı andan beri arama motorlarında ismi geçen Asranur Hanım hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki 9 - 13 Mart haftasında Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Asranur kimdir, ne iş yapıyor? İşte Yemekteyiz Asranur hakkında merak edilenler...

YEMEKTEYİZ ASRANUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, güne oldukça iddialı bir yarışmacıyla başladı.

Asranur Hanım'ın 20'i yaşların başında olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medya ve içerik üreticisi olan Asranur Hanım'ın Instagram'da tan 70,6 bin takipçisi bulunuyor.

Yemekteyiz'de ilk gün yarışan Asranur Hanım'ın masası ve sunduğu yemekler ise eleştirilerin odağı oldu. Özellikle yarışmacılardan Serpil Hanım'ın sert eleştirilerine maruz kalan Asranur Hanım'ın rahat tavırları da izleyicinin gözünden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yemek masasında ilk gerilim çorbanın beğenilmemesiyle başladı. 'Çorbanız da sizin gözleriniz gibi sahta' diyen Serpil Hanım, Asranur'a yüklendikçe yüklendi. 'Bu yarışmaya takipçin artar diye girdiniz ama daha çok azalmasın' ifadelerini kullanan Serpil Hanım, tansiyonu daha da yükseltecek sözlerle, Asranur Hanım'ı adeta hedef aldı.

Genç fenomen Asranur Hanım'ın masa düzeni de rakipleri tarafından beğenilmedi. Yemeği eliyle yiyen Asranur Hanım, diğer yarışmacılardan tepki aldı. 'Böyle daha doğal' diyerek elle yemeye devam eden Asranur Hanım'a 'Doğallıktan bahsediyorsunuz ama siz ne kadar doğalsınız acaba' diyerek sert bir eleştiri daha geldi.

Yaşanan gergin anlar Yemekteyiz'e damga vururken, gün sonu Asranur Hanım'ın kaç puan alacağı da merak konusu oldu.

YEMEKTEYİZ 6 MART 2026 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Geçen hafta Cuma günü haftanın en yüksek puanı iki kişiye gitti. Yemekteyiz 6 Mart Cuma günü 200 bin TL'yi kazanan yarışmacılar toplam 37 puanla Veli ve Bircan oldu.