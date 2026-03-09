Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni hafta gümbür gümbür başladı. Haftanın ilk günü yarışan sosyal medya fenomeni Asranur Hanım izleyici tarafından mercek altına alındı. Peki Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Asranur Hanım mesleği nedir, evli mi? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 14:12

TV8'in sevilen yarışma programı 'la Yemekteyiz'de yeni hafta tansiyonu yüksek başladı. 5 farklı haftanın sonunda 200 bin TL'yi almak için Yemekteyiz mutfağında yarışacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk günü yarışan Asranur Hanım ise hem tarzı hem de rahat tavırlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Yarışmanın başladığı andan beri arama motorlarında ismi geçen Asranur Hanım hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki 9 - 13 Mart haftasında Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Asranur kimdir, ne iş yapıyor? İşte Yemekteyiz Asranur hakkında merak edilenler...

YEMEKTEYİZ ASRANUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün 16:00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, güne oldukça iddialı bir yarışmacıyla başladı.

Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

Asranur Hanım'ın 20'i yaşların başında olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medya ve içerik üreticisi olan Asranur Hanım'ın Instagram'da tan 70,6 bin takipçisi bulunuyor.

Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

Yemekteyiz'de ilk gün yarışan Asranur Hanım'ın masası ve sunduğu yemekler ise eleştirilerin odağı oldu. Özellikle yarışmacılardan Serpil Hanım'ın sert eleştirilerine maruz kalan Asranur Hanım'ın rahat tavırları da izleyicinin gözünden kaçmadı.

Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yemek masasında ilk gerilim çorbanın beğenilmemesiyle başladı. 'Çorbanız da sizin gözleriniz gibi sahta' diyen Serpil Hanım, Asranur'a yüklendikçe yüklendi. 'Bu yarışmaya takipçin artar diye girdiniz ama daha çok azalmasın' ifadelerini kullanan Serpil Hanım, tansiyonu daha da yükseltecek sözlerle, Asranur Hanım'ı adeta hedef aldı.

Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

Genç fenomen Asranur Hanım'ın masa düzeni de rakipleri tarafından beğenilmedi. Yemeği eliyle yiyen Asranur Hanım, diğer yarışmacılardan tepki aldı. 'Böyle daha doğal' diyerek elle yemeye devam eden Asranur Hanım'a 'Doğallıktan bahsediyorsunuz ama siz ne kadar doğalsınız acaba' diyerek sert bir eleştiri daha geldi.

Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

Yaşanan gergin anlar 'e damga vururken, gün sonu Asranur Hanım'ın kaç puan alacağı da merak konusu oldu.

Yemekteyiz Asranur kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz'de sosyal medya fenomeni Asranur Hanım eleştiri yağmuruna tutuldu

YEMEKTEYİZ 6 MART 2026 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

Geçen hafta Cuma günü haftanın en yüksek puanı iki kişiye gitti. Yemekteyiz 6 Mart Cuma günü 200 bin TL'yi kazanan yarışmacılar toplam 37 puanla Veli ve Bircan oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Maziçin Pulat Koç kimdir, aslen nereli? Yemekteyiz Maziçin rakiplerine sunduğu hediyelerle konuşuluyor
ETİKETLER
#sosyal medya fenomeni
#yarışmacı
#Zuhal Topal
#yemekteyiz
#Asranur
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.