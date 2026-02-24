Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son günü yarışan Savaş Bey, hem izleyicinin hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemekteyiz'in en merak edilen isimleri arasında yer alan Mehmet Savaş Kuş, daha önce MasterChef geçmişiyle de dikkatleri üzerine çekti. Giyindiği gömlekle ve kendinden emin tavırlarıyla milyonların dikkatini daha ilk dakikadan itibaren çeken yarışmacı hakkında pek çok detay merak ediliyor. Peki Yemekteyiz Savaş kimdir, mesleği nedir? İşte eski MasterChef yarışmacısı Savaş Bey hakkında merak edilenler...

YEMEKTEYİZ SAVAŞ KİMDİR?

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'da Cuma günü yarışan isim kendinden oldukça emin ve mutfak tecrübesi konusunda iddialı olan Mehmet Savaş Kuş oldu.

23 yaşınfdaki Savaş Bey, henüz bekar ve ablasıyla birlikte yaşıyor. İstanbul Sancaktepe'den yarışmaya katılan Savaş Bey, 'Dünya mutfağını konuşturmaya geldim' diyerek, Yemekteyiz'de diğer yarışmacılara göz dağı verdi.

Yemekteyiz'in 5. günü mutfağa giren Savaş Bey, eğitimini de Kocaeli Üniversitesi Gastronomi bölümünde tamamlamış. Dört yıllık lisans eğitimi alan genç yarışmacı, sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da mutfak eğitimi alarak, mutfak deneyimini geliştirmiştir.

YEMEKTEYİZ SAVAŞ BEY MESLEĞİ NEDİR?

Yemek yapma konusunda el lezzetine ve tecrübesine oldukça güvenen Savaş Bey, gastronomi alanında büyük bir birikim yapmasına rağmen, şu anda bir şirkette teknoloji uzmanı olarak çalışmakta. Yaşadığı bir olay sonrası mutfağa ara veren Savaş Kuş, 'Yemekteyiz'de bBoş özgüvenlere yer yok' diyerek de rakiplerine adeta meydan okudu.

YEMEKTEYİZ MEHMET SAVAŞ KUŞ, MASTERCHEF YARIŞMACISI ÇIKTI!

Yemekteyiz'in son günü yarışarak, tüm haftanın dengelerini değiştireceği düşünülen Mehmet Savaş Kuş'un bir zamanlar MasterChef yarışmasına katılması hem Zuhal Topal'ı hem de ekran başındaki milyonları oldukça şaşırttı.

Genç yarışmacı yaklaşık 1 buçuk sene önce MasterChef'e katılarak, 2. turda elendiğini açıkladı. Elenmesine sebep olan ise yemeğinin yanması olmuştu. Yarışma sonrası sosyal medyadan aldığı tepkiler sonucunda mutfağa küsen ve farklı alana yönelen Savaş Bey, sadece bununla kalmamış, sosyal medyadan da uzak durmayı terch etmiş. 'Tüm sosyal medya hesaplarımı sildim. Sakin bişr hayat sürmek istedim o dönem' diyen Savaş Bey, Yemekteyiz programına katılarak kendine ikinci bir şans vermiş.

Şimdi tüm gözler Cuma günü yapılacak puan tablosuna çevrildi. Yemekteyiz'in 23 - 27 Şubat haftasın adamga vuran Savaş Kuş'un Cuma günü nasıl bir performans sergileyeceği ve 200 bin TL'yi alıp alamayacağı merakla takip ediliyor.