Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

TV8'in fenomen yarışması Yemekteyiz'de haftanın son günü yarışan Savaş Bey, hem tarzı hem de geçmişiyle programa damga vurdu. Daha önce MasterChef'te yarıştığı ortaya çıkan Savaş Kuş'un kim olduğu ve yaşı da merak edildi. Peki Yemekteyiz Savaş kimdir? Mehmet Savaş Kuş, neden MasterChef'ten elendi? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 17:49

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son günü yarışan Savaş Bey, hem izleyicinin hem de sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemekteyiz'in en merak edilen isimleri arasında yer alan Mehmet Savaş Kuş, daha önce MasterChef geçmişiyle de dikkatleri üzerine çekti. Giyindiği gömlekle ve kendinden emin tavırlarıyla milyonların dikkatini daha ilk dakikadan itibaren çeken yarışmacı hakkında pek çok detay merak ediliyor. Peki Yemekteyiz Savaş kimdir, mesleği nedir? İşte eski MasterChef yarışmacısı Savaş Bey hakkında merak edilenler...

YEMEKTEYİZ SAVAŞ KİMDİR?

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'da Cuma günü yarışan isim kendinden oldukça emin ve mutfak tecrübesi konusunda iddialı olan Mehmet Savaş Kuş oldu.

Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

23 yaşınfdaki Savaş Bey, henüz bekar ve ablasıyla birlikte yaşıyor. İstanbul Sancaktepe'den yarışmaya katılan Savaş Bey, 'Dünya mutfağını konuşturmaya geldim' diyerek, Yemekteyiz'de diğer yarışmacılara göz dağı verdi.

Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

Yemekteyiz'in 5. günü mutfağa giren Savaş Bey, eğitimini de Kocaeli Üniversitesi bölümünde tamamlamış. Dört yıllık lisans eğitimi alan genç yarışmacı, sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da mutfak eğitimi alarak, mutfak deneyimini geliştirmiştir.

Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

YEMEKTEYİZ SAVAŞ BEY MESLEĞİ NEDİR?

Yemek yapma konusunda el lezzetine ve tecrübesine oldukça güvenen Savaş Bey, gastronomi alanında büyük bir birikim yapmasına rağmen, şu anda bir şirkette teknoloji uzmanı olarak çalışmakta. Yaşadığı bir olay sonrası mutfağa ara veren Savaş Kuş, 'Yemekteyiz'de bBoş özgüvenlere yer yok' diyerek de rakiplerine adeta meydan okudu.

Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

YEMEKTEYİZ MEHMET SAVAŞ KUŞ, MASTERCHEF YARIŞMACISI ÇIKTI!

Yemekteyiz'in son günü yarışarak, tüm haftanın dengelerini değiştireceği düşünülen Mehmet Savaş Kuş'un bir zamanlar MasterChef yarışmasına katılması hem Zuhal Topal'ı hem de ekran başındaki milyonları oldukça şaşırttı.

Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

Genç yarışmacı yaklaşık 1 buçuk sene önce MasterChef'e katılarak, 2. turda elendiğini açıkladı. Elenmesine sebep olan ise yemeğinin yanması olmuştu. Yarışma sonrası sosyal medyadan aldığı tepkiler sonucunda mutfağa küsen ve farklı alana yönelen Savaş Bey, sadece bununla kalmamış, sosyal medyadan da uzak durmayı terch etmiş. 'Tüm sosyal medya hesaplarımı sildim. Sakin bişr hayat sürmek istedim o dönem' diyen Savaş Bey, Yemekteyiz programına katılarak kendine ikinci bir şans vermiş.

Yemekteyiz Savaş kimdir? Yemekteyiz Mehmet Savaş Kuş, MasterChef yarışmacısı çıktı!

Şimdi tüm gözler Cuma günü yapılacak puan tablosuna çevrildi. Yemekteyiz'in 23 - 27 Şubat haftasın adamga vuran Savaş Kuş'un Cuma günü nasıl bir performans sergileyeceği ve 200 bin TL'yi alıp alamayacağı merakla takip ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Hazal Ülker kimdir, kaç yaşında? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hazal aslen nerelidir?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?
ETİKETLER
#gastronomi
#Zuhal Topal'la Yemekteyiz
#Yemekteyiz Savaş
#Masterchef Savaş
#Mehmet Savaş Kuş
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.