Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

Yemekteyiz'in yeni haftasında 4. gün yarışan Gamze Aydın, izleyicilerin radarına giren isim oldu. Gamze Aydın'ın kim olduğu, yaşı ve memleketi de merak edildi. Peki Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir? Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı? İşte merak edilenler...

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:42

'la Yemekteyiz'in iddialı yarışmacıları kendi gününde tezgah başına geçerek 200 bin TL'yi almak için mücadele ediyor. Haftanın 4. günü yarışan Gamze Hanım ise 23 - 27 Şubat haftasında yarışan yarışmacılar arasında öne çıkan isim oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Gamze Aydın memleketi neresi, evli mi? İşte Yemekteyiz Gamze Hanım'a dair merak edilen tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ GAMZE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen ve 200 bin TL için gelinlerin en lezzetli yemeği yapmak için yarıştığı Yemekteyiz'in yeni haftasında yarışan Gamze Hanım, sert eleştirileri ve yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

Yarışmaya İstanbul Şişli'den katılan Gamze Hanım aslen Kahramanmaraşlı. Bugüne kadar memleketine gidemediğini söyleyen Gamze Hanım, ilk fırsatta Kahramanmaraşı görmek istediğin de ifade etti. Gamze Hanım'ın her ne kadar memleketini görmese de sofrasında 'ın yöresel lezzetlerine yer vereceği düşünülüyor.

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

Gamze Aydın'ın 20 li yaşların ortasında olduğu düşünülüyor. Kendine olan özgüveni ve mutfakta olan iddiasıyla dikkatleri çeken Gamze Aydın'ın Cuma günü kaç puan toplayacağı ise şimdiden merak ediliyor.

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

YEMEKTEYİZ GAMZE AYDIN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 - 27 Şubat haftasında 4. gün mutfağa giren isim Gamze Aydın, henüz 7 aylık evli. Çocuğu olmayan Gamze Hanım, çiçeği burnunda bir gelin olarak yarışmaya katıldı.

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

Finans ve muhasebe alanında çalışan Gamze Hanım, mesleğine de bu nedenle ara vermiş. Şu an aktif olarak çalışmayan Gamze Aydın, evliliğin ilk aylarının tadını çıkarmak istiyor.

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

YEMEKTEYİZ 20 ŞUBAT 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma 200 bin TL ödül dağıtılıyor. Geçen haftanın kazanan ismi ise Fatma İpekoğlu oldu. Yemekteyiz'de ilk gün yarışan Fatma Hanım toplam 34 puan alarak, 200 bin TL'yi kazanan isim oldu.

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

YEMEKTEYİZ 23 - 27 ŞUBAT HAFTASINDA KİMLER YARIŞIYOR?

Yemekteyiz 1. gün yarışan ismi - Maziçin Pulat Koç

Yemekteyiz 2. gün yarışan ismi - Beşir Dirlik

Yemekteyiz Gamze Aydın kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Gamze Aydın evli mi, çocuğu var mı?

Yemekteyiz 3. gün yarışan ismi - Hazal Ülker

Yemekteyiz 4. gün yarışan ismi - Gamze Aydın

Yemekteyiz 5. gün yarışan ismi - Mehmet Savaş Kuş

