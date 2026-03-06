Yemekteyiz 6 Mart 2026 Cuma kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200 bin TL'yi alan isim!

TV8'in yıllardır izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın sonuna gelindi. Sert yorumların ve kahkahanın aynı masada döndüğü Yemekteyiz'de 200 bin TL'yi alan yarışmacı da izleyici tarafından merak ediliyor. Cuma gününe girilmesiyle birlikte arama motorlarında 'Yemekteyiz kim kazandı?', 'Yemekteyiz 200 bin TL'yi kim aldı?', gibi sorular da cevap arıyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi açıklandı mı? 200 bin TL kime gitti? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 6 MART 2026 CUMA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün 16:00'da TV8 ekranlarında olmaya devam ediyor. Hafta içi tüm tabakların, sunumların ve lezzetin değerlendirildiği Yemekteyiz'de Cuma günü 200 bin TL sahibini buluyor.

Yemekteyiz'in 2 ila 6 Mart haftasında yine oldukça güçlü ve iddialı rakipler Yemekteyiz sofrasında yer aldı. Yemekler tadıldı, puanlar verildi. Haftanın son günü yarışan Bircan Durgut'un, final günü Yemekteyiz'de tüm dengeleri değiştireceği tahmin ediliyor. Hafta içi rakip yarışmacılarla girdiği tartışmalarla gündemden düşmeyen Bircan Bey'in, rakiplerinden kaç puan alacağı ise merak konusu.

Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Mart 2026 Cuma günü kim kazandı? Yemekteyiz'de henüz puanlamalar tam olarak açıklanmadı. Haftanın kazanan ismi netleştiği zaman haberimizde bulabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 200 BİN TL'Yİ KİM ALDI?

TV8 ekranlarına damga vuran Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 2 ila 6 Mart haftasının sonuna gelindi. 5 farklı yarışmacı kendi gününde, büyük ödül olan 200 bin TL için kıyasıya mücadele etti. Hem Zuhal Topal'ın hem de rakip yarışmacıların verdiği puanlarla şekillenen puan tablosu, Cuma günü sonunda bir kişiyi 200 bin TL'nin sahibi yapacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de henüz tüm puanlar verilmedi. Haftalık performans değerlendirildikten ve son puanlar verildikten sonra, kazanan isim de belli olacak. 200 bin TL'yi alan yarışmacı açıklandığı zaman haberimiz güncellenecektir.

YEMEKTEYİZ 2 - 6 MART HAFTASINDA KİMLER YARIŞTI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın yarışan isimlerini gün ve gün aşağıda bulabilirsiniz...

Yemekteyiz 1. gün Hatice Özel

Yemekteyiz 2. gün Simge Çıtak

Yemekteyiz 3. gün Çağla Karaca

Yemekteyiz 4. gün Veli Dilsiz

Yemekteyiz 5. gün Bircan Durgut