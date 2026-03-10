“Erol Simavi kimdir? Erol Simavi ve Nükhet Duru evli miydi?” sorusu sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Gazeteci, yayımcı, yönetici ve iş insanı olarak tanınan Simavi, 1993 ve 1994 yıllarında Hürriyet’teki hisselerini satarak medyadan çekilmişti. Peki, ünlü şarkıcı Nükhet Duru ile aralarındaki ilişki nasıldı ve evlilik söz konusu oldu mu? İşte merak edilen detaylar…

EROL SİMAVİ KİMDİR?

Türk medya tarihinin önemli isimlerinden Erol Simavi, 5 Haziran 1930’ta İstanbul’da dünyaya geldi ve 8 Haziran 2015’te Monako’da hayatını kaybetti. Gazeteci, yayımcı, yönetici ve iş insanı olarak tanınan Simavi, babası Sedat Simavi’nin vefatının ardından ağabeyiyle birlikte Hürriyet Gazetesi’nin yönetimini üstlendi.

Daha sonra gazetenin yanına birçok ek yayın ve dergi ekleyerek medya sektöründe uzun yıllar aktif rol aldı. 1993 ve 1994 yıllarında Hürriyet’teki hisselerini satarak medyadan çekilen Simavi, yaşamının geri kalanını İsviçre ve Monako’da sürdürdü.

EROL SİMAVİ VE NÜKHET DURU EVLİ MİYDİ?



Sanat dünyasının güçlü seslerinden Nükhet Duru, Simavi ile 20 yılı aşkın süren bir ilişki yaşadığını yıllar sonra açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında medya patronu ile özel bir bağ kurduğunu ve Simavi’yi “ilk aşkı” olarak nitelendirdiğini dile getirdi. Ancak bu uzun soluklu birliktelik evlilikle sonuçlanmadı. Duru, daha sonra başka isimlerle evlendi ve günümüzde evli değildir.



Erol Simavi ile 20 yıl süren aşk yaşadıklarını ifade eden Nükhet Duru, ''Belki de en çok bana inandı. Sevmek ayrı bir şey, o başkaydı diyormuş ya. Ben ona çok sevdiğimi inandırmak için ev hediye ettim. Adam herkese ev hediye ederdi. Ben çoktan aşık olmuştum, kütük gibi. Etraftan ise 'Nükhet camianın en uyanığı çıktı' diyorlardı" diye konuştu.

"ÇOK ÇAPKIN BİR ADAMDI"

Nükhet Duru, ilişkilerinin özel yönlerini de şöyle açıkladı: "Çok çapkın bir adamdı, ama benle yaşadığı şey bambaşkaydı. Yaşadığım şey herkesin bildiği şeyler değildi. Bana da anlatırdı çapkınlıklarını..."



