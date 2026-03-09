The Weeknd'den Nükhet Duru'ya sürpriz jest! Often itirafı yıllar sonra karşılık buldu

Dünya müzik listelerini sarsan Often şarkısı, yıllar sonra The Weeknd'nin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Kanadalı yıldız The Weeknd, Nükhet Duru'nun bir dönem kendisi için yaptığı açıklamalara daha fazla sessiz kalmadı ve kendi hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 'Benim için bir zevkti' diyen Weeknd, hem Duru'ya teşekkür etti hem de hayranlar tarafından büyük takdir topladı. İşte The Weeknd'ın sosyal medyada beğeni toplayan Often cevabı...

THE WEEKND'DEN NÜKHET DURU'YA SÜRPRİZ JEST

Sevilen sanatçı Nükhet Duru, yıllar önce katıldığı bir programda The Weeknd'in 2014 yılında yayınlanan ve müzik listelerinde milyonlarca dinlenen Often şarkısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Usta sanatçı Duru, Often şarkısının Ben Sana Vurgunum şarkısından ilham alındığını belirterek, düzenli olarak telif gelir ettiğini söylemişti.

Milyonların sevdiği isim Nükhet Duru, Often şarkısında kendi eserinden izler bulunması nedeniyle çok paralar kazandığını dile getirmişti. 'The Weeknd, Often şarksında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi paralar kazandım' diyen Nükhet Duru'ya, Kanadalı yıldızdan cevap yıllar sonra geldi.

OFTEN İTİRAFI YILLAR SONRA KARŞILIK BULDU

71 yaşında olan Nükhet Duru, yıllar önce yaptığı açıklamalarla geniş yankı uyandırırken, The Weeknd'den gelen bir paylaşım sosyal medyayı yeniden hareketlendirdi. The Weeknd, Nükhet Duru'nun açıklamalarını içeren bir paylaşımı kendi Instagram hesabından paylaştı ve altına da 'Benim için bir zevkti' yazılı bir not bıraktı.

THE WEEKND KİMDİR?

Kanadalı şarkıcı The Weekend'in asıl adı Abel Makkonen Tesfaye'dır. 16 Şubat 1990 yılında Toronto, Kanada'da Etiyopyalı göçmen bir ailede doğmuştur. 17 yaşında müzşk kariyerine başlayan The Weeknd, sahne adını da hafta sonu evden çıkıp bir daha dönmemesinden ilham alarak seçmiştir.

'Weekend' adlı bir diğer grupla karıştırılmamak için de ismin sonundaki e harfini çıkarmak zorunda kalmıştır. İlk olarak 2010 yılında YouTube'da dikkat çeken ünlü sanatçı, daha sonra 2015 yılında yayınladığı Beauty Behind the Madness albümünde yer alan The Hills, Can't Feel My Face gibi hit şarkılarla dünya çapında ismini duyurmuştur.

The Weeknd'in en bilinen parçaları arasında ise Starboy, Earned It, Save Your Tears, I Feel It Coming ve Nükhet Duru'nun gündeme gelmesine neden olan parçası Often bulunuyor.