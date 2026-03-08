Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği

Türk müziğin başarılı isimleri arasında yer alan Ebru Gündeş, bu kez kendisine tıpatıp benzeyen İspanyol sanatçı Chamo ile gündeme geldi. İki ünlü sanatçı arasındaki benzerlik kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 08:39

Müzik kariyerindeki başarısı, güçlü sesi, sahne performansı ve yüksek ücretli konserleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş, bu kez kendisine tıpatıp benzeyen İspanyol sanatçı Chamo ile gündeme geldi. Bir İspanyol, Ebru Gündeş ile İspanyol sanatçı Chamo ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti. İki ünlü sanatçı arasındaki benzerlik kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Son zamanlarda magazin gündeminde adı sıklıkla geçen Ebru Gündeş, İspanyol sanatçı Chamo ile arasındaki benzerlikle adından söz ettirmeyi başardı.

EBRU GÜNDEŞ’İN İKİZİ İSPANYOL ÇIKTI!

Türk müziğin usta isimleri arasında yer alan Ebru Gündeş, son günlerde Burcu Güneş ve Demet Akalın olayın ismi geçen sanatçılar arasında yer alıyordu. Özellikle bu süreçte Demet Akalın’a olan desteğiyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, şimdilerde magazin gündemine bambaşka bir olayla bomba gibi oturdu.

Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği

Başarılı şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren , bu kez kendisine tıpatıp benzeyen İspanyol sanatçı Chamo ile gündeme geldi. Bir İspanyol, Ebru Gündeş ile İspanyol sanatçı Chamo ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Biri Türk biri İspanyol olan iki ünlü sanatçı arasındaki benzerlik sosyal medyada hızla yayıldı.

Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği

Güçlü sesi, başarılı şarkıları ve aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, şimdilerde İspanyol sanatçı Chamo ile olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyada kısa sürede büyük ses getiren bu olay kullanıcılarında gözünden kaçmadı. Kimi kullanıcıları durumu ‘yalan haber’ olarak nitelendirirken, kimileri de ikili arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği

Birçok sosyal medya kullanıcısı Ebru Gündeş ile İspanyol sanatçı Chamo arasındaki benzerlik hakkında çeşitli yorumlarda bulundu. İspanyol sanatçı olduğu iddia edilen Chamo’nun fotoğrafı ve Ebru Gündeş’in fotoğrafı yan yana getirildi. Birçok kullanıcı ikili arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, çok benzediklerini dile getirdi. Hatta “Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı” yorumları da beraberinde geldi.

Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği

EBRU GÜNDEŞ’İN CHAMO BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYADA KAFA KARIŞTIRDI!

Sosyal medyada, bir İspanyol’un Ebru Gündeş ile İspanyol sanatçı Chamo ile arasındaki benzerliğe dikkat çektiği ortaya atıldı. Haberin gerçeklik durumu merakla araştırılırken, ortaya atılan iddia sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcıları haberin yalan olduğunu yorumlarken, kimileri ise ikili arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği

Ebru Gündeş’in İspanyol sanatçı olduğu iddia edilen Chamo’ya benzerliği sosyal medyada kafaları karıştırdı. Sosyal medyada İspanyol sanatçı olduğu iddia edilen Chamo’nun fotoğrafı ve Ebru Gündeş’in fotoğrafı yan yana getirildi ve “Hangisi Ebru Gündeş?” soruları sorulmaya başlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru Gündeş, Demet Akalın'ı korudu! Burcu Güneş küplere bindi
Ebru Gündeş'in kızına bıraktığı ikiz yalıların yeni görüntüleri dikkat çekti
ETİKETLER
#sosyal medya
#ebru gündeş
#Benzerlik
#Chamo
#İspanyol Sanatçı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.