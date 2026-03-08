Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı! Sosyal medyada kafa karıştıran Chamo benzerliği

Müzik kariyerindeki başarısı, güçlü sesi, sahne performansı ve yüksek ücretli konserleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Gündeş, bu kez kendisine tıpatıp benzeyen İspanyol sanatçı Chamo ile gündeme geldi. Bir İspanyol, Ebru Gündeş ile İspanyol sanatçı Chamo ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti. İki ünlü sanatçı arasındaki benzerlik kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Son zamanlarda magazin gündeminde adı sıklıkla geçen Ebru Gündeş, İspanyol sanatçı Chamo ile arasındaki benzerlikle adından söz ettirmeyi başardı.

EBRU GÜNDEŞ’İN İKİZİ İSPANYOL ÇIKTI!

Başarılı şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Ebru Gündeş, bu kez kendisine tıpatıp benzeyen İspanyol sanatçı Chamo ile gündeme geldi. Bir İspanyol, Ebru Gündeş ile İspanyol sanatçı Chamo ile arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Biri Türk biri İspanyol olan iki ünlü sanatçı arasındaki benzerlik sosyal medyada hızla yayıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Ebru Gündeş ile İspanyol sanatçı Chamo arasındaki benzerlik hakkında çeşitli yorumlarda bulundu. İspanyol sanatçı olduğu iddia edilen Chamo’nun fotoğrafı ve Ebru Gündeş’in fotoğrafı yan yana getirildi. Birçok kullanıcı ikili arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, çok benzediklerini dile getirdi. Hatta “Ebru Gündeş’in ikizi İspanyol çıktı” yorumları da beraberinde geldi.

EBRU GÜNDEŞ’İN CHAMO BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYADA KAFA KARIŞTIRDI!

