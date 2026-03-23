Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Dijan Nazlan Köse kimdir? Dijan Nazlan Köse kaç yaşında mesleği nedir?

Başarılı işlere imza atan ve şaibeli bir şekilde vefat haberi gelen Erol Köse, magazin dünyasını adeta şoka soktu. Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatından sonra gözler kızı Dijan Nazlan Köse'ye çevrildi. Köse'nin 'tek varlığım' diyerek bahsettiği kızı Dijan Nazlan Köse, arama motorlarında en çok araştırılan isim oldu. Peki Dijan Nazlan Köse, kimdir, kaç yaşındadır? Dijan Nazlan Köse mesleği nedir? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 17:13

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin İstanbul’daki evinin 16. katından düşerek vefat etmesi sonrası magazin dünyası da karıştı. Köse’nin vefatı sonrası tüm gözler kızına çevrildi. Peki Erol Köse’nin her zaman gururla bahsettiği ve kameralardan uzak tuttuğu kızı Dijan Nazlan Köse kimdir? Dijan Nazlan Köse kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte ani vefatıyla herkesi derinden üzen Erol Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse hakkında merak edilenler…

DİJAN NAZLAN KÖSE KİMDİR?

Dijan Nazlan Köse, Erol Köse’nin ilk eşi olan Ajlan Köse ile evliliğinden dünyaya gelmiştir. Anne ve babasının çalkantılı boşanma sürecinde velayeti annesine verilen Dijan Nazlan, özellikle boşanma süreci olan 2000’li yılların başında sıkça gündeme gelmiştir.

Magazin dünyasından uzakta yaşamayı sürdüren Dijan Nazlan Köse babası Erol Köse’nin ‘tek varlığım’ dediği kızdır. Babasının şöhretine rağmen basından uzakta yaşayan Dijan Nazlan Köse, zaman zaman Erol Köse’nin paylaşımlarıyla gündeme gelmiştir.

DİJAN NAZLAN KÖSE KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

Dijan Nazlan Köse, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2026 yılında 34 yaşında olan Dijan Nazlan Köse, eğitimini ise medya, iletişim ve gastronomi alanında yapmıştır.

Mesleki hayatına girişimci olarak devam eden Nazlan Köse, Gurme ve yaşam başlıkları altında köşe yazarlığı yapmaktadır.

Dijan Nazlan Köse, seyahat, mutfak kültürü ve hayvan haklarına dair yapmış olduğu paylaşımlarla da dikkatleri üzerine toplamaktadır.

EROL KÖSE NASIL ÖLDÜ?

Müzik sektörünün dahi çocuğu olarak bilinen Erol Köse, 61 yaşında vefat etmiştir. 23 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta bulunan dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Köse, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamamıştır.

Yüksekten düşme sonucu ölen Erol Köse’nin ölüm sebebi ise tam olarak otopsi raporu ile netleşecek. Babası Erol Köse’nin ani ölümü sonrası, ailesinin cenaze töreni ve defin işlemleri ile ilgili ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ETİKETLER
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.