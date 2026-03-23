Dijan Nazlan Köse kimdir? Dijan Nazlan Köse kaç yaşında mesleği nedir?

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin İstanbul’daki evinin 16. katından düşerek vefat etmesi sonrası magazin dünyası da karıştı. Köse’nin vefatı sonrası tüm gözler kızına çevrildi. Peki Erol Köse’nin her zaman gururla bahsettiği ve kameralardan uzak tuttuğu kızı Dijan Nazlan Köse kimdir? Dijan Nazlan Köse kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte ani vefatıyla herkesi derinden üzen Erol Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse hakkında merak edilenler…

DİJAN NAZLAN KÖSE KİMDİR?

Dijan Nazlan Köse, Erol Köse’nin ilk eşi olan Ajlan Köse ile evliliğinden dünyaya gelmiştir. Anne ve babasının çalkantılı boşanma sürecinde velayeti annesine verilen Dijan Nazlan, özellikle boşanma süreci olan 2000’li yılların başında sıkça gündeme gelmiştir.

Magazin dünyasından uzakta yaşamayı sürdüren Dijan Nazlan Köse babası Erol Köse’nin ‘tek varlığım’ dediği kızdır. Babasının şöhretine rağmen basından uzakta yaşayan Dijan Nazlan Köse, zaman zaman Erol Köse’nin paylaşımlarıyla gündeme gelmiştir.

DİJAN NAZLAN KÖSE KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

Dijan Nazlan Köse, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2026 yılında 34 yaşında olan Dijan Nazlan Köse, eğitimini ise medya, iletişim ve gastronomi alanında yapmıştır.

Mesleki hayatına girişimci olarak devam eden Nazlan Köse, Gurme ve yaşam başlıkları altında köşe yazarlığı yapmaktadır.

Dijan Nazlan Köse, seyahat, mutfak kültürü ve hayvan haklarına dair yapmış olduğu paylaşımlarla da dikkatleri üzerine toplamaktadır.

EROL KÖSE NASIL ÖLDÜ?

Müzik sektörünün dahi çocuğu olarak bilinen Erol Köse, 61 yaşında vefat etmiştir. 23 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta bulunan dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Köse, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamamıştır.

Yüksekten düşme sonucu ölen Erol Köse’nin ölüm sebebi ise tam olarak otopsi raporu ile netleşecek. Babası Erol Köse’nin ani ölümü sonrası, ailesinin cenaze töreni ve defin işlemleri ile ilgili ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.