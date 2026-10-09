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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:52

Dilber Ay’ın kızları kimdir? Dilber Ay’ın kızı Filiz kim? Dilber Ay’ın kızı Filiz kaç yaşında?

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay, vefatının ardından da ailesi ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sanatçının kızları Filiz ve Satı, annelerinin hayatını anlatan Dilberay filminin galasına katılmalarıyla dikkat çekerken, özellikle kızı Filiz Çelik son dönemde yaptığı açıklamalarla merak konusu oldu. Peki, Dilber Ay’ın kızları kimdir? Filiz Çelik kaç yaşında ve annesiyle ilgili hangi gelişmelerle gündeme geldi?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Dilber Ay’ın kızları kimdir? Dilber Ay’ın kızı Filiz kim? Dilber Ay’ın kızı Filiz kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 15:52

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Dilber Ay, hayatını kaybetmiş olmasına rağmen ailesi ve yaşam öyküsüyle gündemdeki yerini koruyor. Sanatçının kızları Filiz Çelik ve Satı, annelerinin yaşamının konu edildiği Dilberay filminin galasında yer almıştı. Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Filiz Çelik hakkında ise merak edilenler arttı. Peki, Dilber Ay’ın kızları kimdir, Filiz Çelik kaç yaşında ve annesiyle ilgili hangi açıklamalarıyla gündeme geldi?

DİLBER AY’IN KIZLARI KİMDİR?

29 Nisan 2019’da hayatını kaybeden Dilber Ay’ın ailesiyle ilgili en çok araştırılan konuların başında çocukları geliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sanatçının Satı ve Filiz isimli iki kızı, Ünal isimli bir oğlu bulunuyor. Bazı haberlerde Cemo Can’dan da sanatçının manevi oğlu olarak söz ediliyor. 

Dilber Ay’ın kızları kimdir? Dilber Ay’ın kızı Filiz kim? Dilber Ay’ın kızı Filiz kaç yaşında?

Dilber Ay’ın yaşam öyküsü, çocukluk döneminde karşılaştığı zorluklardan müzik dünyasında tanınmasına kadar pek çok önemli dönüm noktasını içeriyor. Sanatçının aile hayatı da yıllar boyunca zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Özellikle çocuklarının anneleri hakkında yaptıkları açıklamalar, Dilber Ay’ın aile içindeki yerini ve onlarla kurduğu bağı yeniden gündeme taşıdı.

DİLBER AY’IN KIZI FİLİZ ÇELİK KİMDİR?

Dilber Ay’ın kızlarından Filiz Çelik, kamuoyunda annesi ve ailesiyle ilgili açıklamalarıyla tanınıyor. Kardeşi Satı ile birlikte annesinin hayatını anlatan Dilberay filminin 2022’deki galasına katılan Filiz Çelik, annelerinin yaşadığı zorlukları kendilerine her zaman hissettirmediğini dile getiren aile üyeleri arasında yer aldı. 

Dilber Ay’ın kızları kimdir? Dilber Ay’ın kızı Filiz kim? Dilber Ay’ın kızı Filiz kaç yaşında?

Filiz Çelik’in hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler sınırlı. Sanatçının kızı, annesinin müzik kariyerinden ziyade aile hayatı ve özel yaşamıyla ilgili gelişmeler gündeme geldiğinde haberlerde yer alıyor. Bu nedenle Filiz Çelik’in mesleği, eğitim hayatı ve kişisel yaşamına ilişkin doğrulanmış ayrıntılar konusunda temkinli olmak gerekiyor.

Dilber Ay’ın kızları kimdir? Dilber Ay’ın kızı Filiz kim? Dilber Ay’ın kızı Filiz kaç yaşında?

FİLİZ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Dilber Ay’ın kızı Filiz Çelik’in doğum tarihi ve yaşı hakkında güvenilir kaynaklarda doğrulanmış, net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Filiz Çelik’in kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün değil.
Sanatçının ailesiyle ilgili haberlerde Filiz’in ismi sık sık yer alsa da doğum tarihi gibi kişisel bilgiler kamuoyuyla açık biçimde paylaşılmış değil. 

DİLBER AY’IN KIZI FİLİZ NEDEN GÜNDEMDE?

Filiz Çelik, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberlerde, annesi Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş’ın yeniden evlenmesi ve yaptığı açıklamalarla ilgili tepkisi nedeniyle gündeme geldi. Haberlere göre Karakaş’ın estetisyen Müge Zopun ile evlendiği ve Dilber Ay’ın ardından yaşadığı sürece ilişkin açıklamalar yaptığı belirtildi. Filiz Çelik’in de bu sözlere tepki gösterdiği aktarıldı.
 

Dilber Ay’ın kızları kimdir? Dilber Ay’ın kızı Filiz kim? Dilber Ay’ın kızı Filiz kaç yaşında?

Söz konusu gelişme, Dilber Ay’ın vefatından yıllar sonra ailesinin özel yaşamının yeniden konuşulmasına neden oldu. Filiz Çelik’in açıklamaları, annesinin ardından yaşanan sürece ilişkin aile içindeki farklı değerlendirmeleri de gündeme taşıdı.

Dilber Ay’ın kızları kimdir? Dilber Ay’ın kızı Filiz kim? Dilber Ay’ın kızı Filiz kaç yaşında?

DİLBER AY NE ZAMAN VE KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Dilber Ay, 1 Ocak 1956’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Türk halk müziği ve arabesk müzik alanında seslendirdiği eserlerle tanınan sanatçı, televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı, 29 Nisan 2019’da Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Ardında müzik çalışmaları ve hayat hikâyesiyle ilgili pek çok hatıra bırakan Dilber Ay’ın yaşamı, 2022’de vizyona giren Dilberay filmiyle yeniden geniş kitlelerin gündemine geldi.

 

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#dilber ay
#Dilberay filmi
#İbrahim Karakaş
#Filiz Çelik
#Satı
#Biyografi
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