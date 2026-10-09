Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:25

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın evlendiği ortaya çıkmıştı. 2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın vefatının ardından geçtiğimiz günlerde yalnızlığına son verdiği öğrenilen İbrahim Karakaş hakkında bomba iddialar gündeme geldi. Müge Zopun ile evlendiği haberleriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Karakaş'a Dilber Ay’ın kızından tepki geldi. Bakın Dilber Ay'ın kızı İbrahim Karakaş hakkında neler söyledi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:25

Vefatıyla hem sevenlerini hem de sanat camiasını derin bir hüzne boğan Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği sonucu hayata gözlerini yummuştu. Geçtiğimiz günlerde ise usta sanatçının eşi İbrahim Karakaş’ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Dilber Ay'ın vefatının ardından yalnızlığına son verdiği öğrenilen İbrahim Karakaş nikahtan 15 gün sonra ise kalp krizi geçirdiğini anlatmıştı. Bu süreçte yeni eşinin desteğinden bahsederken "Dilber’in acısını Müge ile yendim" ifadelerine yer veren İbrahim Karakaş'ın sözleri magazin gündeminde de bir hayli ses getirmişti. İbrahim Karakaş'ın yaptığı açıklamalar karşısında Dilber Ay’ın kızından tepki geldi. Müge Zopun ile evlendiği haberleriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Karakaş'ın anlattıklarına karşı çıkan kızı, evliliğin süresine ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu.

DİLBER AY'IN EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ'IN MÜGE ZOPUN İLE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Dilber Ay, güçlü sesi ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınmıştı. Arabesk ve halk müziği alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, yalnızca söylediği türkülerle değil, doğallığıyla da dinleyicilerinin gönlünde taht kurmuştu. Kendine özgü tarzıyla gerek müzik dünyasında gerek özel hayatında yıllar içerisinde verdiği röportajlarla magazin gündeminde yerini alan Dilber Ay, geçmişini saklamadan anlatan acılarını da mücadelelerini de açıkça paylaşan bir sanatçıydı.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

Dobra konuşmaları ve zaman zaman gülümseten çıkışlarıyla özellikle televizyon programlarına damga vuran Dilber Ay, 29 Nisan 2019’da ’da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Oldukça zor bir hayat hikayesine sahip olan ünlü sanatçının sahnede görünen güçlü duruşunun ardından çok ağır deneyimler bulunuyordu. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan usta şarkıcı, ardında şarkılarını, pek çok anısını ve acı dolu hayat hikayesini bırakmıştı.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

Dilber Ay'ın hayatındaki kilit isimlerden biri İbrahim Karakaş olmuştu. Yolları Almanya'da kesişen ikili, 1998 yılında dünyaevine girmişti. Karakaş, usta sanatçının hayatında yalnızca eşi olarak değil, uzun yıllarını paylaştığı hayat arkadaşı olarak da yer almıştı. Çiftin birlikteliği ise Dilber Ay’ın 2019’daki vefatına kadar sürmüştü. Eşinin vefatının ardından yeniden evlenme ihtimaline ilişkin geçmişte yaptığı açıklamada “Bir daha evlenirsem Dilber beni mezarda yanına kabul etmez” ifadelerini kullanan Karakaş'ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Karakaş'ın güzellik uzmanı Müge Zopun ile nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Dilber Ay'ın 21 yıllık hayat arkadaşının yalnızlığının bittiği haberleri magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Eşinin tabutu başında gözyaşı döken Karakaş, katıldığı televizyon programında "Bir daha evlenmem" ifadelerini kullanmıştı. Zopun, Karakaş ile nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

DİLBER AY'IN KIZINDAN TEPKİ GELDİ!

Eşi Dilber Ay'ın vefatının ardından bir daha evlenmeyeceğini dile getiren İbrahim Karakaş'ın geçtiğimiz günlerde Müge Zopun ile dünyaevine girmesi dikkat çekmişti. Karakaş'ın yeni evliliğine ilişkin anlattıkları ise kısa süre sonra Dilber Ay’ın kızının tepkisiyle gündeme geldi. İzmirli estetisyen ile geçtiğimiz ay evlendiği ortaya çıkan Karakaş, evliliklerinin ilk günlerinde ciddi bir sağlık sorunu yaşadı.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

Nikahtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiği öğrenilen İbrahim Karakaş, yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan Karakaş, bu dönemde yeni eşinin yanında olduğunu anlattı. Karakaş, hem eşi Dilber Ay’ın kaybından sonra yaşadıklarını hem de sağlık sürecinde gördüğü desteği şu ifadelerle dile getirdi:

"Ben Dilber’in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı."

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

Diğer yandan İbrahim Karakaş'ın yeni eşi Müge Zopun da ifadelerinde Dilber Ay’a duyduğu sevgi ve saygıdan bahsetti. Sanatçının vefatına üzüldüğünü belirten ünlü estetisyen, Karakaş ile birbirlerine destek olduklarını ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olacaklarını belirtti.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

İbrahim Karakaş'ın "Dilber’in acısını Müge ile yendim" sözlerine, Dilber Ay’ın kızından tepki gecikmedi. Usta sanatçının kızı Karakaş'ın yeni evliliğine ilişkin açıklamasında annesi Dilber Ay'ın kaybından bahsetmesine karşı çıktı. Dilber Ay’ın kızı, Karakaş’ın acıyı yeni eşinin desteğiyle aştığı yönündeki sözlerine tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

"'Bana Müge Hanım acıyı unutturdu’ diyor. Sen hiçbir acıyı yaşamadın. Sen 7 sene 4 aydır evlisin."

Annesi Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın evliliğinin basına yansıyan yakın tarihli bir evlilik olduğu anlatımına da karşı çıkan kızı, açıklamalarıyla kafaları karıştırdı. Usta sanatçının kızının "7 sene 4 aydır evlisin" sözleri en dikkat çeken kısımlar arasında yer aldı. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş'ın ölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti
Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti
ETİKETLER
#ankara
#dilber ay
#kalp krizi
#İbrahim Karakaş
#Müge Zopun
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.