Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş Müge Zopun ile evlendi! Kızından çarpıcı açıklama geldi

Vefatıyla hem sevenlerini hem de sanat camiasını derin bir hüzne boğan Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. Geçtiğimiz günlerde ise usta sanatçının eşi İbrahim Karakaş’ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Dilber Ay'ın vefatının ardından yalnızlığına son verdiği öğrenilen İbrahim Karakaş nikahtan 15 gün sonra ise kalp krizi geçirdiğini anlatmıştı. Bu süreçte yeni eşinin desteğinden bahsederken "Dilber’in acısını Müge ile yendim" ifadelerine yer veren İbrahim Karakaş'ın sözleri magazin gündeminde de bir hayli ses getirmişti. İbrahim Karakaş'ın yaptığı açıklamalar karşısında Dilber Ay’ın kızından tepki geldi. Müge Zopun ile evlendiği haberleriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Karakaş'ın anlattıklarına karşı çıkan kızı, evliliğin süresine ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu.

DİLBER AY'IN EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ'IN MÜGE ZOPUN İLE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Türk müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Dilber Ay, güçlü sesi ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınmıştı. Arabesk ve halk müziği alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, yalnızca söylediği türkülerle değil, doğallığıyla da dinleyicilerinin gönlünde taht kurmuştu. Kendine özgü tarzıyla gerek müzik dünyasında gerek özel hayatında yıllar içerisinde verdiği röportajlarla magazin gündeminde yerini alan Dilber Ay, geçmişini saklamadan anlatan acılarını da mücadelelerini de açıkça paylaşan bir sanatçıydı.

Dobra konuşmaları ve zaman zaman gülümseten çıkışlarıyla özellikle televizyon programlarına damga vuran Dilber Ay, 29 Nisan 2019’da Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Oldukça zor bir hayat hikayesine sahip olan ünlü sanatçının sahnede görünen güçlü duruşunun ardından çok ağır deneyimler bulunuyordu. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan usta şarkıcı, ardında şarkılarını, pek çok anısını ve acı dolu hayat hikayesini bırakmıştı.

Dilber Ay'ın hayatındaki kilit isimlerden biri İbrahim Karakaş olmuştu. Yolları Almanya'da kesişen ikili, 1998 yılında dünyaevine girmişti. Karakaş, usta sanatçının hayatında yalnızca eşi olarak değil, uzun yıllarını paylaştığı hayat arkadaşı olarak da yer almıştı. Çiftin birlikteliği ise Dilber Ay’ın 2019’daki vefatına kadar sürmüştü. Eşinin vefatının ardından yeniden evlenme ihtimaline ilişkin geçmişte yaptığı açıklamada “Bir daha evlenirsem Dilber beni mezarda yanına kabul etmez” ifadelerini kullanan Karakaş'ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Karakaş'ın güzellik uzmanı Müge Zopun ile nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Dilber Ay'ın 21 yıllık hayat arkadaşının yalnızlığının bittiği haberleri magazin gündeminde geniş yankı bulmuştu. Eşinin tabutu başında gözyaşı döken Karakaş, katıldığı televizyon programında "Bir daha evlenmem" ifadelerini kullanmıştı. Zopun, Karakaş ile nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

DİLBER AY'IN KIZINDAN TEPKİ GELDİ!

Eşi Dilber Ay'ın vefatının ardından bir daha evlenmeyeceğini dile getiren İbrahim Karakaş'ın geçtiğimiz günlerde Müge Zopun ile dünyaevine girmesi dikkat çekmişti. Karakaş'ın yeni evliliğine ilişkin anlattıkları ise kısa süre sonra Dilber Ay’ın kızının tepkisiyle gündeme geldi. İzmirli estetisyen ile geçtiğimiz ay evlendiği ortaya çıkan Karakaş, evliliklerinin ilk günlerinde ciddi bir sağlık sorunu yaşadı.

Nikahtan 15 gün sonra kalp krizi geçirdiği öğrenilen İbrahim Karakaş, yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan Karakaş, bu dönemde yeni eşinin yanında olduğunu anlattı. Karakaş, hem eşi Dilber Ay’ın kaybından sonra yaşadıklarını hem de sağlık sürecinde gördüğü desteği şu ifadelerle dile getirdi:

"Ben Dilber’in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı."

Diğer yandan İbrahim Karakaş'ın yeni eşi Müge Zopun da ifadelerinde Dilber Ay’a duyduğu sevgi ve saygıdan bahsetti. Sanatçının vefatına üzüldüğünü belirten ünlü estetisyen, Karakaş ile birbirlerine destek olduklarını ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olacaklarını belirtti.

İbrahim Karakaş'ın "Dilber’in acısını Müge ile yendim" sözlerine, Dilber Ay’ın kızından tepki gecikmedi. Usta sanatçının kızı Karakaş'ın yeni evliliğine ilişkin açıklamasında annesi Dilber Ay'ın kaybından bahsetmesine karşı çıktı. Dilber Ay’ın kızı, Karakaş’ın acıyı yeni eşinin desteğiyle aştığı yönündeki sözlerine tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"'Bana Müge Hanım acıyı unutturdu’ diyor. Sen hiçbir acıyı yaşamadın. Sen 7 sene 4 aydır evlisin."

Annesi Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın evliliğinin basına yansıyan yakın tarihli bir evlilik olduğu anlatımına da karşı çıkan kızı, açıklamalarıyla kafaları karıştırdı. Usta sanatçının kızının "7 sene 4 aydır evlisin" sözleri en dikkat çeken kısımlar arasında yer aldı.