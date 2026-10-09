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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:16

Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından, hayattayken Magazin Burada’ya verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Sanat dünyasından kaybettiği isimleri anlatan Uygur’un, o dönem 88 yaşındayken söylediği “Şimdi sıra bende, 88 yaşındayım” sözleri, vefatının ardından duygulandırdı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:16

Necla Uygur’un röportajda dile getirdiği bir diğer konu ise Kenan Işık’ın cenazesine katılmayan meslektaşlarına yönelik sitemiydi. Usta sanatçının, “Bir uçağa binip gidebilirlerdi” sözleriyle dile getirdiği tepkisi ve “Vefa sadece bir semt adı” ifadesi, sanat dünyasında vefanın önemini bir kez daha hatırlattı.

HABERİN ÖZETİ

Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Necla Uygur, ölümünün ardından magazin gündemine taşınan röportajıyla vefat eden sanatçılara yönelik vefa çağrısıyla hatırlanıyor.
Necla Uygur, daha önceki bir röportajında Kenan Işık'ın cenazesine katılmayan meslektaşlarına sitem ederek, "Bir uçağa binip gidebilirlerdi" demişti.
Uygur, bu sitemini "Vefa sadece bir semt adı" ifadesiyle pekiştirmişti.
Sanatçı, aynı röportajda kendi yaşından bahsederken "Şimdi sıra bende, 88 yaşındayım" demişti.
Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur, Behzat ve Süheyl Uygur'un annesiydi.
89 yaşında hayata veda eden Necla Uygur'un vefat haberini oğlu Behzat Uygur duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

NECLA UYGUR SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞMUŞTU

Türk tiyatrosuna yıllarını veren Nejat Uygur, sahnedeki kendine özgü tarzı ve güldüren oyunlarıyla hafızalara kazındı. Eşi Necla Uygur da sanatçının yaşamını ve tiyatro tutkusunu paylaşarak Uygur ailesinin önemli isimlerinden biri oldu.

Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti

Beş çocuk annesi olan Necla Uygur, ve Süheyl Uygur’un da annesiydi. Tiyatro sevgisinin aile içinde nesilden nesile aktarıldığı Uygur ailesi, Türk sahne sanatlarının tanınan aileleri arasında yer aldı. 2013 yılında eşi Nejat Uygur’u kaybeden Necla Uygur, sonraki yıllarda da ailesi ve sanat çevresiyle bağını sürdürdü. 89 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının vefat haberini oğlu Behzat Uygur duyurdu.

Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti

“ŞİMDİ SIRA BENDE” SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

Necla Uygur’un hayattayken Magazin Burada’ya verdiği röportaj, ölüm haberinin ardından yeniden ilgi gördü. Sanat dünyasından hayatını kaybeden isimleri konuştuğu sırada kendi yaşından da söz eden Uygur, “Şimdi sıra bende, 88 yaşındayım” demişti.

O dönem gündelik bir sohbet sırasında dile getirdiği bu sözler, 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından farklı bir anlam kazandı. Uygur’un yaşam ve ölüm üzerine yaptığı değerlendirme, röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.

Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti

KENAN IŞIK’IN CENAZESİ İÇİN VEFA SİTEMİNDE BULUNMUŞTU

Necla Uygur’un röportajında öne çıkan bir başka konu da usta sanatçı Kenan Işık’ın cenaze töreniydi. Uygur, cenazeye katılmayan bazı meslektaşlarına tepki göstererek sanatçıların böylesi zamanlarda birbirlerinin yanında olması gerektiğini dile getirmişti.

Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti

Meslektaşlarının cenazeye katılabileceğini belirten Uygur, “Bir uçağa binip gidebilirlerdi” sözleriyle sitemini ifade etmişti. Ardından kullandığı “Vefa sadece bir semt adı” ifadesiyle de sanat dünyasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekmişti.

GERİYE HAFIZALARA KAZINAN SÖZLERİ KALDI

Hayatı boyunca tiyatro dünyasının içinde yer alan Necla Uygur, eşi Nejat Uygur’un yanı sıra pek çok sanatçı dostunu da uğurladı. Yılların birikimiyle yaptığı değerlendirmeler ve meslektaşlarına yönelik vefa çağrısı, vefatının ardından yeniden hatırlanan sözleri arasında yer aldı.

Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti

Özellikle “Şimdi sıra bende” cümlesi, Necla Uygur’un son röportajını yeniden gündeme taşıyan en çarpıcı ifadelerden biri oldu. Usta sanatçıdan geriye ailesiyle paylaştığı yılların yanı sıra tiyatro dünyasında bıraktığı izler ve hafızalarda yer eden sözleri kaldı.
 

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ETİKETLER
#Süheyl Uygur
#Behzat Uygur
#Nejat Uygur
#Kenan Işık
#Necla Uygur
#Magazin
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