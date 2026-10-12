Dilhan Divrikli, Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Uluslararası erkek güzellik yarışmasının birincisi olan Dilhan Divrikli'nin özel hayatına dair detaylar merak edildi. Şimdilerde uluslararası modellik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Dilhan Divrikli, Tayland'da düzenlenen yarışmada zirveye çıktı. Daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında da birinci seçilen Dilhan Divrikli'nin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, Dilhan Divrikli kimdir? Dilhan Divrikli kaç yaşında? Dilhan Divrikli nereli? Dilhan Divrikli boyu kaç? Dilhan Divrikli hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Dilhan Divrikli'ye dair bilinmeyenler...

DİLHAN DİVRİKLİ KİMDİR?

Dilhan Divrikli, Türkiye kökenli bir modeldir. Özellikle Türkiye'yi uluslararası erkek modellik yarışmalarında temsil eden model, 2026 yılında düzenlenen Top Model of Türkiye yarışmasında birincilikle tamamlamıştır. Divrikli, yine 2026 yılında Tayland'da düzenlenen Mister Global'de Türkiye'yi temsil ederek dünya birinciliğini kazanmıştır.

Uluslararası modellik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Dilhan Divrikli, oyunculuğa yönelik hedefleriyle de adından söz ettirmektedir. Gelecekte profesyonel oyunculuk kariyerine yönelmek istediği bilinen Divrikli, dört dil konuşabilmektedir. Son olarak Mister Global 2026'nın büyük finaline damga vuran ünlü model, dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil etmiştir.

Dilhan Divrikli, 10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen Mister Global 2026'nın büyük finalinde ilk üçe kalan isimler arasında yer almıştır. Gecenin sonunda ise üç kişi arasından birincilik tacını takmaya hak kazanan Divrikli, yarışmanın 2026 yılındaki şampiyonu ilan edilmiştir.

DİLHAN DİVRİKLİ KAÇ YAŞINDA?

Mister Global 2026'da Türkiye'yi temsil ederek dünya birinciliğini kazanan Dilhan Divrikli'nin özel hayatına ilişkin kamuoyunda sınırlı bilgi yer almaktadır. Genç modelin 21 yaşında olduğu bilinmektedir. Genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de uluslararası ölçekte büyük başarılar yakalayan Divrikli'nin doğum tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

DİLHAN DİVRİKLİ NERELİ?

Şimdilerde uluslararası modellik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Dilhan Divrikli'nin ailesinin köklerinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı olduğu bilinmektedir.

Aslen Emirdağlı olduğu söylenen genç model, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşamaktadır. Türkiye kökenli bir model olan Divrikli, Mister Global 2026'da Türkiye'yi temsil etme hakkını, Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında erkekler kategorisinde birinci olarak kazanmıştır.

DİLHAN DİVRİKLİ'NİN BOYU KAÇ?

Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek birincilik kazanan Dilhan Divrikli'nin boyuna ilişkin kesin ölçüler kamuoyunda bulunmamaktadır. Ünlü modelin kilosu ve boyuna ilişkin fiziksel özellikleri verilen bilgiler arasında yer almamaktadır. Mister Global 2026 yarışmasında birincilik elde eden Divrikli'nin fiziksel ölçüleri hakkında doğrulanmış bir veri paylaşılmadığından dolayı boy ve kilo bilgisi net olarak bilinmemektedir.

MISTER GLOBAL 2026 YARIŞMASININ BİRİNCİSİ OLDU!

Daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında da birinci seçilen Dilhan Divrikli, bu kez 2014 yılından bu yana devam eden uluslararası bir organizasyonda boy gösterdi. Divrikli, fiziksel görünümün yanı sıra özgüven, kişilik, sahne duruşu ve temsil becerinin de değerlendirildiği Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Genç model, yaklaşık 10 gün süren etkinlik ve değerlendirme aşamalarının ardından düzenlenen final gecesinde ilk üçe girdi. Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle finale kalan Dilhan Divrikli, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Türkiye temsilcisi birincisi ilan edildi.