Miss Grand International All Star yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan ünlü manken Duygu Çakmak, magazin gündemine bomba gibi düştü. Uluslararası güzellik yarışmaları arasında en dikkat çekenin olduğu söylenen Miss Grand International All Star’da Türkiye’yi temsil edecek olan Duygu Çakmak, özel hayatıyla da merak edilerek gündemdeki yerini aldı. Peki, Duygu Çakmak kimdir? Duygu Çakmak kaç yaşında, nereli? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Duygu Çakmak kimdir? Duygu Çakmak kaç yaşında, nereli? Ünlü manken Duygu Çakmak, Miss Grand International All Star yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olmasıyla magazin gündeminde yer alıyor. Duygu Çakmak, 1995 yılında Kocaeli'nde doğmuştur. Sakarya Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Çakmak, aynı üniversitede İletişim Bilimleri üzerine yüksek lisans yapmıştır. Modellik kariyerine 2019 yılından itibaren profesyonel olarak devam etmektedir ve oyunculukla da ilgilenmektedir. Daha önce 2021'de Miss Europe 3rd Runner-Up derecesi elde etmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

DUYGU ÇAKMAK KİMDİR?

Duygu Çakmak, 1995 yılında Kocaeli’nde dünyaya geldi. Yaşamını İstanbul’da devam ettiren Duygu Çakmak, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İlk ve orta öğretimlerini İzmit’te tamamlayan Duygu Çakmak, daha sonra üniversite hayatı için Sakarya’ya gitmiştir.

Sakarya Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca Duygu Çakmak, aynı üniversitenin Toplumsal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır. Eğitimleri ile dikkat çeken Duygu Çakmak, İstanbul Üniversite’sinde de pedagojik alanında formasyon almıştır.

DUYGU ÇAKMAK KAÇ YAŞINDA?

Duygu Çakmak 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 30’lu yaşlarında olduğu düşünülen Duygu Çakmak, İngilizce ve Almanca dillerini de oldukça iyi derece de bilmektedir. Mezun olduktan sonra o alanlarda çalıştı mı bilinmiyor.

Ancak modellik kariyerine amatörce başlayan Duygu Çakmak, 2019 yılı itibaren bunu profesyonel olarak devam etmektedir. Mankenlik yaptığı dönemlerde oyunculuk alanında da faaliyetler göstermektedir.

DUYGU ÇAKMAK NERELİ?

Duygu Çakmak’ın nereli olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Ancak kamuoyunda Duygu Çakmak’ın tam olarak nereli olduğu bilgisine ulaşılamadı. Ama doğum yeri Kocaeli olan ünlü mankenin oralı olduğu düşünülüyor.

DUYGU ÇAKMAK NEDEN GÜNDEMDE?

Başarılı model Duygu Çakmak, Miss Grand International All Star sahnesinde Türkiye’yi temsil edecek. Uluslararası güzellik yarışmaları arasında en iddialı ve dikkat çekeni olan Miss Grand International All Star’da Türkiye temsilciliğini üstleniyor.

Çakmak daha önce 2021 yılında elde ettiği Miss Europe 3rd Runner-Up derecesiyle global arenada önemli bir çıkış yakalamıştı. Türk kültürünün All Star sahnesine taşıyacak olan Duygu Çakmak, güçlü bir performans sergileyeceği düşünülüyor.