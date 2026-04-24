Biyografi
Irmak Öztaş kimdir? Irmak Öztaş kaç yaşında, mesleği ne?

Eski Miss Turkey yarışmacısı olan Irmak Öztaş, fırında çalışmaya başlamasıyla gündem oldu. Özellikle de sosyal medyada gündem olan bu gelişmeyle Irmak Öztaş, arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Irmak Öztaş kimdir? Irmak Öztaş kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar…

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 10:57
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 10:57

Eski yarışmasının yarışmacılarından biri olan Irmak Öztaş, fırında çalışmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Kariyerindeki bu keskin dönüş ile gündemde yer alan Irmak Öztaş, özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Peki, Irmak Öztaş kimdir? Irmak Öztaş kaç yaşında, mesleği ne? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Irmak Öztaş kimdir? Irmak Öztaş kaç yaşında, mesleği ne?

Eski Miss Turkey yarışmacısı Irmak Öztaş, podyumdan fırına uzanan kariyerindeki değişimle sosyal medyada gündem oldu.
Irmak Öztaş, bir dönem moda sektöründe yer aldıktan sonra İzmir'de bir fırında çalışmaya başladı.
Öztaş, 7 ay işsiz kaldığını ve sonrasında yeni mesleğine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nden mezun olan Öztaş, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor ve İtalyanca da biliyor.
Öztaş, daha önce turizm, hizmet sektörü ve medya alanlarında da çalıştığını belirtti.
Irmak Öztaş'ın yaşı hakkında kamuoyunda detaylı bilgi bulunmuyor.
IRMAK ÖZTAŞ KİMDİR?

Irmak Öztaş kimdir? sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de Irmak Öztaş’ın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı sonrası, Öztaş’ın kariyeri arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri oldu. İzmir’de yaşamını sürdüren Irmak Öztaş, eğitimiyle de dikkat çekiyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden mezun olduğu kamuoyunda yer alan bilgiler arasında. Eğitim hayatı boyunca yabancı dil becerileri de yüksek olan Irmak Öztaş, özellikle de İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabildiğini ifade ediyor.

Bunun yanı sıra diğer dillerden de İtalyancayı konuşabildiği kamuoyunda yer alıyor. Ayrıca farklı projelerde de yer alan Irmak Öztaş, sosyal medyasından paylaştığı gönderiyle magazin gündeminde yer aldı.

IRMAK ÖZTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Miss Turkey, World Miss University ve Best Model yarışmalarıyla uzun süredir moda sektöründe yer alan Irmak Öztaş, sosyal medyasından paylaştığı bir gönderiyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de 7 ay işsiz kaldıktan sonra bir fırında çalışmaya başladığı duyurdu.

Bu duyuru sonrası gündemdeki yerini alan Irmak Öztaş, kaç yaşında? olduğuyla da araştırılmaya başlandı. Ancak Öztaş hakkında kamuoyunda detaylı bilgiler bulunmuyor. Bu sebeple de Irmak Öztaş’ın yaşı bilinmiyor.

IRMAK ÖZTAŞ’IN MESLEĞİ NE?

Güzellik ve moda yarışmalarına katılan Irmak Öztaş, bir süre moda sektörüyle uğraşmıştır. Şimdilerde ise farklı bir alanda çalışarak dikkatleri üzerine çekti. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 7 ay boyuncu işsiz kaldığını açıklamış ve ardından fırında çalıştığını açıkladı.

İzmir’de yer alan bir fırında çalışmaya başladığını ifade eden Irmak Öztaş, paylaşımıyla da kısa sürede viral oldu. Geçmiş yıllarda da turizm, hizmet sektörü ve medya alanlarında çalıştığını da ifade eden Öztaş, iş hayatındaki zorlukları anlatmasıyla gündem oldu.

