Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya kimdir? Emre Yalçınkaya kaç yaşında mesleği ne?

MasterChef Türkiye jürilerinden şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya kariyerine yeni bir yön vermesiyle gündeme geldi. Son dönemde farklı bir alana yönelen başarılı isim kamuoyunun dikkatini çekti. Peki Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya kimdir? Emre Yalçınkaya kaç yaşında mesleği ne? İşte Emre Yalçınkaya hakkında merak edilenler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 11:45

’nın oğlu Emre Yalçınkaya, kariyerinde yaptığı yeni yön değişikliğiyle gündeme geldi. Son dönemde farklı bir alana adım atan Emre Yalçınkaya, bu tercihiyle kamuoyunun da dikkatini çekti. Genç ismin meslek hayatına dair detaylar merak konusu olurken, “Emre Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?” soruları da yeniden gündeme taşındı. Emre Yalçınkaya hakkında tüm merak edilenler araştırılıyor.

HABERİN ÖZETİ

Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya kimdir? Emre Yalçınkaya kaç yaşında mesleği ne?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Gastronomi dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, kariyerine siyaseti de ekleyerek dikkat çekti.
Emre Yalçınkaya, 25 Ekim 1995 doğumludur ve 2026 itibarıyla 30 yaşındadır.
Gastronomi profesyoneli ve siyasetçi olarak bilinen Yalçınkaya, mutfak sanatları, organizasyon ve yönetim alanlarında eğitim almıştır.
Kariyerine Anahtar Parti'ye katılarak siyasi bir adım atmıştır.
Emre Yalçınkaya, Mine Yalçınkaya ile evlidir.
MEHMET YALÇINKAYA’NIN OĞLU EMRE YALÇINKAYA KİMDİR?

dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, son dönemde hem kariyeri hem de attığı yeni adımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Mutfak alanındaki birikimini yönetim ve organizasyon deneyimiyle birleştiren Yalçınkaya, siyasete de adım atarak gündemin öne çıkan isimleri arasına girdi. Anahtar Parti’ye katılmasıyla birlikte kamuoyunun ilgisini daha da artıran genç isim, “kendi yolunu çizen bir profil” olarak değerlendiriliyor.

EMRE YALÇINKAYA KAÇ YAŞINDA MESLEĞİ NE?

Emre Yalçınkaya, 25 Ekim 1995 doğumlu bir gastronomi profesyoneli ve siyasetçi olarak biliniyor. 2026 yılı itibarıyla 30 yaşında olan Yalçınkaya, eğitim ve kariyer hayatını mutfak sanatları, organizasyon ve yönetim alanları üzerine şekillendirdi.

Sanat temelli bir eğitim geçmişine sahip olan Yalçınkaya, sonrasında aile mesleği olan gastronomiye yönelerek bu alanda profesyonel çalışmalar yürüttü. Sadece mutfak üretimiyle değil, aynı zamanda eğitim projeleri ve organizasyon yönetimiyle de öne çıkıyor.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Emre Yalçınkaya, son olarak Anahtar Parti’ye katılarak siyasete adım attı. Bu gelişme, hem gastronomi çevrelerinde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

EMRE YALÇINKAYA KARİYERİ

Emre Yalçınkaya, Türkiye’nin en bilinen şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya’nın oğludur. Kariyer yolculuğuna farklı alanlarda eğitim alarak başlayan Yalçınkaya, daha sonra gastronomi sektörüne yönelerek aile mesleğini sürdürmeyi tercih etti.

Mutfak sanatlarını yalnızca yemek üretimi olarak değil, aynı zamanda bir disiplin ve yönetim alanı olarak ele alan Emre Yalçınkaya genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlayan projelerde de yer alıyor. Organizasyon ve yönetim becerileriyle gastronomi dünyasında farklı bir profil çiziyor.

Siyasi kariyere adım atmasıyla birlikte ise iş hayatına yeni bir yön kazandıran Yalçınkaya, son dönemde çok yönlü kariyeriyle adından söz ettiriyor.

EMRE YALÇINKAYA EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden Emre Yalçınkaya, aile yaşamına dair detayları sınırlı şekilde paylaşılıyor. Ancak bilinen bilgilere göre Emre Yalçınkaya, Mine Yalçınkaya ile evlidir. Çift, medyadan uzak ve daha sade bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

ETİKETLER
#mehmet yalçınkaya
#gastronomi
#Siyaset
#Anahtar Parti
#Emre Yalçınkaya
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.