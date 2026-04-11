Sibel Can’ın gözlerden uzak büyüttüğü en küçük oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yerine getirmek üzere üniformayı giydi. Ablası Melisa Ural’ın asker ocağında gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ve paylaştığı duygusal kareler, sosyal medyaya damga vururken, yakışıklılığı ve babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Emir Aksüt’ün özel hayatı da merak edilmeye başlandı. Peki Emir Aksüt kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Emir Aksüt kimin oğludur? İşte Emir Aksüt hakkında merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, mesleği ne? Emir Aksüt kimin oğludur? Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yerine getirmek üzere asker oldu ve bu durum ablası Melisa Ural'ın sürpriz ziyaretiyle sosyal medyada gündeme geldi. Emir Aksüt, Sibel Can ve iş adamı Sulhi Aksüt'ün oğludur. 2000 doğumlu olan Emir Aksüt, Nisan 2026 itibarıyla 25 yaşındadır. Londra'daki University of Westminster'dan mezun olmuştur. Aktif olarak bir meslek icra etmemektedir ve askerlik sonrası kariyer yolu merak konusudur. Emir Aksüt'ün babası Sulhi Aksüt'e olan benzerliği dikkat çekmektedir.

EMİR AKSÜT KİMDİR?

Emir Aksüt, Türkiye’nin en sevilen seslerinden biri olan Sibel Can ile iş adamı Sulhi Aksüt’ün oğludur.

Emir Aksüt ailenin en küçük üyesidir. Magazin dünyasından uzak duran Emir Aksüt, eğitimine ve özel hayatının gizliliğine önem vermektedir. Emir Aksüt daha çok sakin ve mütevazı yaşam tarzıyla biliniyor.

Çocukluk yıllarından beri annesinin konserlerinde ve özel davetlerde çok nadir görülen Aksüt, bugünlerde ise askerlik hizmetini yerine getiriyor. Ablası Melisa Ural ile olan sıkı bağı ve ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Emir, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla asker olarak gündemde.

EMİR AKSÜT KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

2000 yılında İstanbul’da doğan Emir Aksüt, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Eğitim hayatına büyük önem veren Aksüt, üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitmiştir.

Londra’nın köklü eğitim kurumlarından biri olan University of Westminster’dan başarıyla mezun olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Emir Aksüt, kariyerine adım atmadan önce vatani görevini aradan çıkarmak istemiştir. Şu an için aktif olarak bir meslek icra etmeyen Aksüt'ün askerlik sonrası iş dünyasında nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

EMİR AKSÜT KİMİN OĞLUDUR?

Emir Aksüt, ünlü sanatçı Sibel Can ile 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı iş adamı Sulhi Aksüt’ün oğludur. Sibel Can’ın Hakan Ural ile olan ilk evliliğinden dünyaya gelen Engincan ve Melisa Ural’ın en küçük kardeşidir.

Üç kardeş arasındaki büyük bir bağ bulunurken, her fırsatta sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Emir’in babası Sulhi Aksüt’e olan benzerliği ise yıllardır magazin gündeminde çok konuşulmuştur.