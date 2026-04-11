Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, mesleği ne? Emir Aksüt kimin oğludur?

Magazin dünyasının son zamanlarda en çok konuştuğu isimlerin başında Emir Aksüt bulunuyor. Askerlik görevini yerine getirmek için askerlik birliğine teslim olan Emir Aksüt'ün hayatı yeniden mercek altına alındı. Peki Emir Aksüt kimdir, kaç yaşındadır? Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt mesleği nedir, kimin oğludur, babası kim? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
14:22
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 14:22

’ın gözlerden uzak büyüttüğü en küçük oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yerine getirmek üzere üniformayı giydi. Ablası Melisa Ural’ın asker ocağında gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ve paylaştığı duygusal kareler, sosyal medyaya damga vururken, yakışıklılığı ve babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Emir Aksüt’ün özel hayatı da merak edilmeye başlandı. Peki Emir Aksüt kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Emir Aksüt kimin oğludur? İşte Emir Aksüt hakkında merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yerine getirmek üzere asker oldu ve bu durum ablası Melisa Ural'ın sürpriz ziyaretiyle sosyal medyada gündeme geldi.
Emir Aksüt, Sibel Can ve iş adamı Sulhi Aksüt'ün oğludur.
2000 doğumlu olan Emir Aksüt, Nisan 2026 itibarıyla 25 yaşındadır.
Londra'daki University of Westminster'dan mezun olmuştur.
Aktif olarak bir meslek icra etmemektedir ve askerlik sonrası kariyer yolu merak konusudur.
Emir Aksüt'ün babası Sulhi Aksüt'e olan benzerliği dikkat çekmektedir.
EMİR AKSÜT KİMDİR?

Emir Aksüt, Türkiye’nin en sevilen seslerinden biri olan Sibel Can ile iş adamı Sulhi Aksüt’ün oğludur.

Emir Aksüt ailenin en küçük üyesidir. Magazin dünyasından uzak duran Emir Aksüt, eğitimine ve özel hayatının gizliliğine önem vermektedir. Emir Aksüt daha çok sakin ve mütevazı yaşam tarzıyla biliniyor.

Çocukluk yıllarından beri annesinin konserlerinde ve özel davetlerde çok nadir görülen Aksüt, bugünlerde ise hizmetini yerine getiriyor. Ablası Melisa Ural ile olan sıkı bağı ve ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Emir, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla asker olarak gündemde.

EMİR AKSÜT KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NEDİR?

2000 yılında İstanbul’da doğan Emir Aksüt, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Eğitim hayatına büyük önem veren Aksüt, üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitmiştir.

Londra’nın köklü eğitim kurumlarından biri olan University of Westminster’dan başarıyla mezun olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Emir Aksüt, kariyerine adım atmadan önce vatani görevini aradan çıkarmak istemiştir. Şu an için aktif olarak bir meslek icra etmeyen Aksüt'ün askerlik sonrası iş dünyasında nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

EMİR AKSÜT KİMİN OĞLUDUR?

Emir Aksüt, ünlü sanatçı Sibel Can ile 2000-2010 yılları arasında evli kaldığı iş adamı Sulhi Aksüt’ün oğludur. Sibel Can’ın Hakan Ural ile olan ilk evliliğinden dünyaya gelen Engincan ve Melisa Ural’ın en küçük kardeşidir.

Üç kardeş arasındaki büyük bir bağ bulunurken, her fırsatta sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Emir’in babası Sulhi Aksüt’e olan benzerliği ise yıllardır magazin gündeminde çok konuşulmuştur.

ETİKETLER
#askerlik
#sibel can
#Melisa Ural
#Emir Aksüt
#Sulhi Aksüt
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.