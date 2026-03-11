Menü Kapat
TGRT Haber
Arama
Biyografi
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, zaman zaman magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Arama motorlarında Emre Altuğ hakkında merak edilenler araştırılırken hayatı da en çok aratılan konulardan biri oldu. Peki, Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi? İşte detaylar…

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
12:48
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
12:48

dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan , hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Zaman zaman magazin gündemine gelen Emre Altuğ, şimdilerde sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 tarihinde ’un Levent ilçesinde dünyaya geldi. Küçüklükten beri hayatında müzik olan Emre Altuğ, lise hayatını babasının işi dolayısıyla Şişli Terakki Lisesi’nde 1 yıl tekrar yapmıştır. Sanat hayatına gitar çalarak başladığını ifade eden ediyor.

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

Lise eğitiminde sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’nde devam etmiştir. 1990 yılların en çok dinlenen isimlere vokallik yapmıştır. Ayrıca tiyatrodan da uzak kalmayan Emre Altuğ, 3 sezon boyunca da Haldun Dormen Tiyatrosu’nda oyunlarını oynamıştır.

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

İlk albümüyle müzik kariyerine yavaş yavaş giriş yapan Emre Altuğ, kariyerini de arada götürmüştür. En büyük isteği oyunculuk olan Emre Altuğ hem şarkı söylemeyi hem de oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Hatta 2000’li yıllar da başarılı oyuncularla müzikalde de yer almıştır.

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

EMRE ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Emre Altuğ, 14 Nisan 1970 yılında dünyaya gelmiş olup şimdilerde 50 yaşındadır. Müzik kariyeriyle daha çok tanınsa da aslında oynadığı yapımlarla da dikkatleri üzerine çekmektedir. Peş peşe yayınladığı albümleri ile oldukça dikkat çeken Emre Altuğ, şarkılarıyla sevilerek dinlenen isimler arasında yer alıyor.

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

Özellikle de 2000’li yılların başlarında müzik dinleme listelerinde en çok dinlenen isimler arasında yer alırken, son zamanlarda da yaptığı albümüyle müzik severlerin severek dinlediği şarkılar arasında yer aldı.

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

EMRE ALTUĞ NERELİ?

Emre Altuğ’un nereli olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Emre Altuğ İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Levent semtinde dünyaya gelen Altuğ, ev hanımı bir annenin ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Emre Altuğ, aslen Niğdelidir.

Emre Altuğ kimdir? Emre Altuğ kaç yaşında, nereli, kiminle evlendi?

EMRE ALTUĞ KİMİNLE EVLENDİ?

Emre Altuğ, 2000’li yılların başında sevgili olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 yılında evlendi. Çift daha sonra 7 yıl evli kaldıktan sonra 2015 yılında boşanma kararı aldılar.

