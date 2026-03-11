Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Biyografi
Editor
 Ezgi Sezer

Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

“Aynı Yağmur Altında” dizisinde Hülya Avşar’ın gençliğini oynayan Hülya Diken son yılların yükselen yıldızı olarak dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine mankenlik ve tiyatro ile başlayan ünlü isim genç yaşta televizyonla tanıştı. Peki Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Haber Merkezi
11.03.2026
11.03.2026
“Aynı Yağmur Altında” dizisinde Hülya Avşar’ın gençliğini canlandıran Hülya Diken, son yılların en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olarak öne çıkıyor. Oyunculuk kariyerine mankenlik ve tiyatro ile adım atan Diken, genç yaşta televizyon dünyasıyla tanıştı. Peki, Hülya Diken kimdir? Kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

HÜLYA DİKEN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Hülya Diken, 1992 doğumlu ve 2026 itibarıyla 33 yaşında. Samsun doğumlu olan Diken, tiyatro eğitiminden aldığı disiplinle ekranlarda dikkat çeken performanslar sergiliyor.

Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

HÜLYA DİKEN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Diken, televizyon dizilerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Rol aldığı önemli arasında:

O Hayat Benim

Medcezir

Aşk Mantık İntikam

Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Menajerimi Ara

Arıza ve Yazgı

Bu dizilerdeki performanslarıyla Hülya Diken, ekranlarda kendine özgü bir yer edindi. Diken şimdi ise Aynı Yağmur Altında dizisiyle dikkat çekiyor.

Hülya Diken “Aynı Yağmur Altında” dizisinde Fazilet’in gençlik yıllarındaki hayatını oynuyor.

Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

HÜLYA DİKEN’İN SİNEMA KARİYERİ

Hülya Diken sadece televizyonla sınırlı kalmadı. Sinema projelerinde de yer alarak yeteneğini beyazperdede gösterdi. Başlıca filmleri:

Elif Ana

Para Konuşur

Haile: Bir Aile Kâbusu

3310’dan Tüm Birimlere

Sinema projeleri, onun çok yönlü bir olduğunu gösteriyor.

Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

SOSYAL MEDYA VE GÜNCEL PROJELERİ

Hülya Diken, sosyal medyada da aktif ve hayranlarıyla sık sık buluşuyor. Son dönemde yer aldığı projeler ve gençlik karakterlerini oynadığı yapımlar, onun adını dijital dünyada da öne çıkardı.

Hülya Diken kimdir? Hülya Diken kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

HÜLYA DİKEN’İN GELECEĞİ

33 yaşındaki genç oyuncu, hem televizyon hem sinema alanında yeni projelerle kariyerini güçlendirmeye devam ediyor. Drama geçmişi ve farklı türlerdeki performansları, onun Türk ekranlarında uzun soluklu bir isim olacağının sinyallerini veriyor.

