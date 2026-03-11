Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın annesinin kim olduğu araştırılıyor. Türk tarihinde birçok önemli projeye ve eserlere imza atan İlber Ortaylı’nın annesinin özel hayatı merak ediliyor. Şimdilerde İlber Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı’nın hayatını anlatan ‘Annem Şefika’ adlı kitabı büyük ilgi görüyor. Ünlü Kırım Tatar tarihçi İlber Ortaylı’nın kız kardeşi Dr. Nuriye Ortaylı, tarafından kaleme alınan kitap büyük merak uyandırıyor. İlber Ortaylı’nın annesinin özel hayatı da araştırılıyor. Peki, İlber Ortaylı’nın annesi kimdir? İlber Ortaylı’nın annesi Rus mu? İlber Ortaylı’nın annesi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte İlber Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı’ya dair bilinmeyenler…

İLBER ORTAYLI’NIN ANNESİ KİMDİR?

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı’dır. Şefika Ortaylı, 1918 yılında dünyaya geldi. Hayatı boyunca yoksulluk, baskı ve vatansızlıkla mücadele eden Şefika Ortaylı, Türk Tarih Kurumu’nun ‘şeref’ üyesi olan İlber Ortaylı’nın annesi olarak dikkatleri üzerine çekti.

Kırım’ın önde gelen asilzade ailelerinden Karaşay ve Çarlar'ın prenslik verdiği ve Kırım mirzalarından olan Şirinski ailesinden gelen Şefika Ortaylı, Stalingrad'da Rus Dili ve Edebiyatı okudu. Zorlu hayatının aksine oldukça başarılı bir eğitim süreci geçiren Şefika Ortaylı, Kırım doğumlu, Türkçeye Kırım tarihi ve Tatarlar üzerine eserler ve makaleler çevirmiş uçak mühendisi Kemal Ortaylı ile hayatlarını birleştirdi.

Şefika Ortaylı ve Kemal Ortaylı çifti yaklaşık 1949 yıllarında çocukları İlber Ortaylı ile Türkiye’ye göç etti. Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde yıllarca hocalık yaptı. Hayatı Kırım’dan Petersburg’a, oradan Viyana’ya, İstanbul’a ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Rusça eğitmenliğine kadar uzanan Şefika Ortaylı, akademisyen kişiliğiyle Türkiye’de öne çıkan isimler arasında yer aldı.

İLBER ORTAYLI’NIN ANNESİ RUS MU?

İlber Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı, Kafkasyalı Karaçay asıllı Kırım’ın önde gelen asilzade ailelerinden Şirinski ailesine mensuptur. İlber Ortaylı’nın annesi Rus değil, Kırım Tatarı kökenlidir. Ancak Stalingrad'da eğitim alan Şefika Ortaylı, Rus Dili ve Edebiyatı okumuş bir uzmandır.

Uzun yıllar boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı hocalığı yapan Şefika Ortaylı, bilim dünyasına hizmet etmiştir. Bununla birlikte 20. yüzyılın en sert kırılmalarını yaşamış bir kuşaktan gelen Şefika Ortaylı, çocukluğunu ve gençliğini, adeta savaşların ve ideolojik baskıların gölgesinde geçirmiştir. Türkiye’de yüzlerce öğrenci yetiştiren Şefika Ortaylı, 2020 yılında 102 yaşında hayatını kaybetti.