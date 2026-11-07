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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:51

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı'nın kim olduğu merak ediliyor. Oğlu ile reklam filmi için kamera karşısına geçen Birgül Şanlı'nın özel hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Güzelliğiyle ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken Birgül Şanlı, şimdilerde magazin gündeminde sıklıkla konuşuluyor. Peki, Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:51

ekranlarının fenomen dizisi 'de 'İso Furtuna' karakteriyle izleyici karşısına çıkan , annesi Birgül Şanlı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekti. Oğlu ile bir reklam filmi için ilk kez kamera karşısına geçen Birgül Şanlı'nın özel hayatı merak konusu oldu. Güzelliği ve zarafeti kısa sürede sosyal medyada beğeni toplayan Birgül Şanlı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Oğlu ile reklam filmi için kamera karşısına geçen Birgül Şanlı'nın özel hayatına ilişkin detaylar merak edildi. Yer aldıkları reklam filmiyle adlarından söz ettiren anne-oğul magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne? Birgül Şanlı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Birgül Şanlı'nın özel hayatına ilişkin bilinmeyenler...

BİRGÜL ŞANLI KİMDİR?

Birgül Şanlı, genç oyuncu Erdem Şanlı'nın annesidir. OGM'nin TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan iddialı projesi Taşacak Bu Deniz'de 'İso Furtuna' karakterini oynayan yakışıklı oyuncusu Erdem Şanlı'nın annesi olarak tanınan Birgül Şanlı, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan bir annedir. Aslen Boşnak kökenli olduğu bilinen anne Şanlı, İzmirlidir.

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

BİRGÜL ŞANLI KAÇ YAŞINDA?

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı'nın özel hayatına ilişkin kamuoyunda yeterli bilgi bulunmuyor. Adını ünlü oyuncunun annesi olarak duyuran Şanlı'nın kaç yaşında olduğu ve doğum tarihine ilişkin net bir bilgi yer almıyor. Özellikle güzelliği, zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken anne Şanlı, şimdilerde oğlu ile kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle adından söz ettiriyor.

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

BİRGÜL ŞANLI MESLEĞİ NE?

Şimdilerde ev hanımı olduğu bilinen Birgül Şanlı'nın bazı kaynaklarda emekli muhasebeci olduğu da belirtiliyor. Şanlı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler ise oldukça sınırlıdır. Özellikle oyuncu oğlu ile magazin gündeminde yerini alan Şanlı, ilk kez oyunculuk deneyimi kazandığı haberleriyle kamuoyunda dikkatleri üzerine çekiyor.

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

BİRGÜL ŞANLI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Birgül Şanlı, TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso karakteriyle büyük ilgi toplayan oğlu Erdem Şanlı ile kamera karşısına geçtiği haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin gündeminde ve sosyal medyada sıkça adı geçen anne Şanlı'nın özel hayatına ilişkin detaylar kısa sürede arama motorlarında taratılmaya başlandı.

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

Erdem Şanlı, annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Kendisi için oldukça özel ve anlamlı bir projeye imza atan ünlü oyuncu, annesiyle birlikte reklam filminde yer aldı. Dizideki oyunculuğunun yanı sıra  yer aldığı reklam filmleriyle de büyük ilgi gören Şanlı, yüzü olduğu markanın reklam projesinde bu kez annesiyle beraber kamera karşısına geçti.

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Oğlu ile birlikte ilk kez oyunculuk yapma fırsatı bulan güzel anne, magazin gündeminde de büyük ses getirdi. Erdem Şanlı'nın yüzü olduğu markanın reklam filminden yayınlanan karelerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte annesine binlerce güzel yorum yağdı.

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Erdem Şanlı, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şanlı, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Aslen Boşnak kökenli bir aileden geldiği bilinen ünlü oyuncu 2015 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nü kazanmış ve bu üniversiteden mezun olmuştur. Bir süre kamera arkası çalışmalarıyla adından söz ettiren Şanlı, reji olarak görev aldıktan sonra oyuncu koçluğu yapmıştır.

Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı kimdir? Birgül Şanlı kaç yaşında? Birgül Şanlı mesleği ne?

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında Vatanım Sensin dizisi ile gerçekleştiren Erdem Şanlı, daha sonra Avlu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Kovala, Son Yaz, Aşk Mantık İntikam, İçimizdeki Ateş, Sınır, Limit, Ateş Kuşları gibi birbirinden başarılı birçok projede yer aldı. 

Şimdilerde ise TRT1 ekranlarının sevilen iddialı projesi Taşacak Bu Deniz'de İso Furtuna karakteriyle genç kızların sevgilisi haline gelen ünlü oyuncu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

 

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ETİKETLER
#erdem şanlı
#TRT1
#taşacak bu deniz
#Ogm
#Birgül Şanlı
#Biyografi
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